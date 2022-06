Prefeito Bibiano solicita que deputado George Soares requeira recuperação da RN-011 até a BR-110

Preocupado com a situação da RN-011, que liga o município de Serra do Mel a BR-110, o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), solicitou ao deputado estadual George Soares que pudesse apresentar requerimento na Assembleia Legislativa para a total recuperação da referida RN que se encontra esburacada e provocando acidentes, inclusive com vítimas.

De imediato, o deputado requereu junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, a recuperação total da RN-011 até a BR-110, devendo este ser encaminhado à governadora Fátima Bezerra e ao diretor do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Ao fazer a solicitação ao deputado, o prefeito demonstrou não apenas a sua preocupação, mas a de toda a população de Serra do Mel devido aos acidentes e perigo constante para quem utiliza diariamente a RN-011, que tem sua importância pela ligação com outros municípios, bem como para escoar produção e é bastante utilizada pelas empresas instaladas no município.

Por sua vez, o deputado George Soares disse que é imprescindível para o bom desenvolvimento dos municípios que o Governo do Estado realize ações de melhorias nas RN 's.

“Toda semana vem acontecendo acidentes na RN-011 devido a buraqueira, colocando em risco a vidas das pessoas que diariamente utilizam”, observou o deputado ao cobrar providências urgentes.