Em Assú, governadora inaugura CBM, recupera 016 e assina ordem de serviço da 2 etapa do Baixo Açu. Com um investimento de R$ 1.340.216,00, por parte do Governo do RN, através do Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, Assú ganhou oficialmente com uma fração do Corpo de Bombeiros Militar do RN (CBMRN). A governadora ainda visitou o recapeamento asfáltico do trecho urbano da RN-016 possui extensão de 3,3 km, executado pela Secretaria da Infraestrutura e pelo DER e o maior perímetro irrigado do Estado, o Distrito de Irrigação do Baixo Açu – DIBA, localizado entre os municípios de Afonso Bezerra e Alto do Rodrigues, teve a sua ordem de serviço assinada para início da segunda etapa de obra.

A governadora Fátima Bezerra cumpriu agenda em Assú nesta terça-feira (14) e realizou a inauguração do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros, acompanhou a recuperação da RN 016 e assinou ordem de serviços da 2 etapa da obra do Baixo Açú.

Com um investimento de R$ 1.340.216,00, por parte do Governo do RN, através do Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, Assú ganhou oficialmente com uma fração do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN),a estrutura terá uma viatura Auto Bomba Tanque, que fará o trabalho de combate a incêndio e salvamento, além de uma unidade de resgate. O efetivo total será de sete bombeiros militares, que contará também com o auxílio da unidade de Mossoró.



"O governo do Estado chega junto no aparato da Segurança Pública. Aqui apresentamos ações que beneficiam a população de Assu, um sonho de todos com a construção do novo Posto Avançado. Tudo isso significa paz, segurança, cidadania e desenvolvimento", disse a Chefe do Executivo Estadual, governadora Fátima Bezerra.

A governadora Fátima Bezerra visitou a obra da RN 016, no município de Assú, nesta terça-feira (14). Na ocasião, a chefe do executivo estadual também assinou duas ordens de serviço para restauração de mais dois trechos da estrada na região.



O recapeamento asfáltico do trecho urbano da RN-016 possui extensão de 3,3 km, executado pela Secretaria da Infraestrutura e pelo DER, e foram investidos R$ 2 milhões, com recursos o Orçamento Geral do Estado (OGE).

O material utilizado para o recapeamento é o concreto betuminoso usinado a quente (CBQU), de excelente qualidade e próprio para trechos com fluxo intenso de veículos. É o mesmo utilizado na restauração da Av. Leste Oeste, em Mossoró.

ainda durante a agenda da governadora no município, o maior perímetro irrigado do Estado, o Distrito de Irrigação do Baixo Açu – DIBA, localizado entre os municípios de Afonso Bezerra e Alto do Rodrigues, teve a sua ordem de serviço assinada para início da segunda etapa de obras. Na ocasião também foram entregues 16 lotes empresariais regularizados a irrigantes do Distrito.



“Seguimos trabalhando nesta região tão importante para o desenvolvimento econômico do Estado. E, para além de geração de emprego e renda, estamos falando de um resultado social que não temos como medir valor, estamos falando da dignidade de todo este povo, com a ampliação do abastecimento de água”, pontuou Fátima Bezerra.

O Diba, principal polo de fruticultura potiguar, integra as ações do Projeto Governo Cidadão, com previsão de conclusão de 3 meses. Nesta etapa, estão sendo investidos pouco mais de R$ 3,7 milhões, com recursos viabilizados pelo empréstimo junto ao Banco Mundial, com apoio da secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca (SAPE). Serão serviços de manutenção preventiva, como a restauração da principal estação de bombeamento, onde se inicia a captação de água do rio, e restauração das piscinas – reservatórios ao longo do canal que servem a lotes próximos.