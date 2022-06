PRF inicia Operação Corpus Christi 2022 no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia às 00h00 dessa quarta-feira (15) a Operação Corpus Christi 2022, que seguirá até as 23h59 do domingo (19) em todo o território nacional. Devido ao feriado prolongado há expectativa de aumento considerável no fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais do estado.



Durante a Operação, a PRF direcionará o planejamento para reforçar a fiscalização em trechos estratégicos das rodovias, identificados de acordo com os dados estatísticos de acidentes, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos usuários e veículos em circulação. A fiscalização será focada em ações que podem contribuir com a redução da quantidade de acidentes e a violência no trânsito, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, entre outras. Além dessas ações, a PRF também reforçará o combate ao crime nos locais mais críticos.



Orientações para uma viagem mais segura



• Faça um planejamento da viagem, prevendo pontos de parada com pausas programadas;



• Antes de iniciar a viagem, procure descansar e colocar o sono em dia, evitando que o cansaço e a sonolência possam contribuir para causar acidentes;



• Não esqueça da utilização dos dispositivos de retenção como o cinto de segurança e também da cadeirinha, no caso de transporte de crianças;



• Respeite a sinalização da via e os limites de velocidade estabelecidos para o trechos;



• Ultrapasse somente em locais permitidos e com condição segura para realizar a manobra;



• Nos trechos em obras, o motorista deve redobrar a atenção e obedecer à sinalização local. Os condutores também devem ficar atentos em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito;



• Se não possuir CNH ou estiver com o documento suspenso ou ainda se fez uso de bebida alcoólica, não dirija. Nestes casos, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis, ônibus;



• Esteja com a documentação do veículo em dia.