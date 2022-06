Lula ganha queijo, doce, feijão e mel na 1ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar

Lula abraça doceira do assentamento Paulo Freire, de Mossoró, no Stand do RN na 1a Feira Nordestina da Agricultura Familiar, em Natal

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após almoço com os governadores do Nordeste, visitou a 1ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, em Natal/RN, onde ganhou mel, queijo, feijão e doce.

1ª FENAFES está sendo realizada no Centro de Convenções em Natal. Reúne mais de 1.200 agricultores e agricultoras do Nordeste, que somaram 200 toneladas de alimentos, que serão comercializados até domingo (19).

No stand reservado aos produtos do Rio Grande do Norte, o ex-presidente Lula quis saber dos produtores se o que eles estavam ganhando dava para viver, recebendo resposta positiva.

Conversou com o produtor de queijo em São João do Sabugi, na região Seridó, que disse que espera que ele volte a presidir o País para eles aumentarem a produção e as vendas.

Com a produtora de feijão da região de Riachuelo, o presidente quis saber o tamanho da família, se todos trabalhavam e se estava dando para sobreviver com o que produziam.





Tico do Mel, de São Miguel, deu caixas de favos de mel de abelha a Lula, explicando a ele que vive da apicultura e que as abelhas haviam produzido o mel naquelas caixinhas.

Já de Mossoró, doceira do assentamento Paulo Freire explicou ao ex-presidente que faz parte de um grupo de mulheres que trabalhavam na roça e que hoje sobrevive fazendo doce.

O ex-presidente perguntou quantas e recebeu como resposta: “seis”. Ele, então, quis saber se dava para viver e recebeu como resposta que sim e deu um abraço na doceira, após ouvir que antes elas trabalhavam na “mangaba” e “hoje estamos fazendo doce”, disse.

A governadora Fátima Bezerra, mesmo diante do barulho do ambiente, explicou ao pré-candidato a presidente da república que está colocando em prática no RN exemplos das políticas públicas que ele havia colocado em prática quando assumiu o Brasil.





Fátima falou da compra direta, do Pecafes, da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN), através dos quais compra a produção da agricultura familiar para distribuir nas escolas, nos hospitais e também na rede de restaurantes populares do Estado.

A governadora Fátima Bezerra disse que a Feira Nordestina é uma demonstração que os governos do Nordeste têm compromisso com a agricultura familiar, ouvindo, em seguida, de Lula que com uma pequena ajuda, o homem do campo consegue produzir para seu sustento e vencer o excedente para sobreviver tranquilamente. Mostrou o exemplo a Geraldo Alkimin, que é pré-candidato a vice-presidente em sua chapa.

Mais sobre Lula no stand do RN na 1ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar