“Tanto que eu sonhei eu alisando ele”, diz cearense famoso na internet com áudios sobre “adular” Lula

O cearense Pedro Félix, que ficou conhecido na internet como “adulador de Lula”, conheceu nesta quinta-feira (16) o ex-presidente. Ele viajou de Lavras de Mangabeira, no Ceará, até Natal para realizar o sonho de estar com Luiz Inácio Lula da Silva.

Pedro encontrou Lula antes do ato político que o ex-presidente fez na capital potiguar. “Realizei meu sonho, tanto que eu sonhei eu alisando ele”, disse o adulador.

Pedro Félix viralizou no WhatsApp depois de gravar áudios para o ex-presidente. Nas gravações, ele dizia que se encontrasse Lula o colocaria em uma rede para balançar, que cozinharia para ele e que o carregaria na garupa da bicicleta, entre outros agrados prometidos ao petista.

“Menino, hoje eu amanheci pior do que os outros dias, com vontade de votar em Lula”.

“Aqui quando eu chego de final de semana em casa, macho, eu como uma galinhazinha capoeira, cozinhada com cuscuz, e não me lembro de outra pessoa, só de Lula. Vontade de dar as duas coxas e os dois encontros pra ele. Fico pensando, será que o bichinho já almoçou?”.

Os trechos acima são transcrições de áudios que ficaram famosos em grupos do WhatsApp após serem gravados por Pedro Félix. Natural de Lavras de Mangabeira, cidade distante 60 quilômetros de Juazeiro do Norte, sertão do Ceará, Pedro mora no distrito de Mangueira, zona rural do município.

Apesar da admiração de Pedro Félix ao ex-presidente Lula, os dois nunca haviam se encontrado. “Lula é o maior presidente da história do Brasil. Fiquei muito emocionado em poder encontrar com ele”.

Pedro Félix se juntou às caravanas que se formaram para prestigiar o ex-presidente Lula na Arena das Dunas e saíram de diferentes cidades do Rio Grande do Norte e também de fora do estado. Na passagem pela capital potiguar, além do ato na Arena, Lula também visitou a Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que ocorre no Centro de Convenções, e almoçou com os governadores do Nordeste.