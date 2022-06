[COLUNA ESPLANADA] MS libera emenda secreta de R$ 196 milhões para municípios

[COLUNA ESPLANADA] Não bastassem todas as polêmicas sobre as chamadas verbas secretas de emendas parlamentares para destinos diversos, mais uma apareceu. A Portaria 1.452 do Ministério da Saúde autorizou o envio de R$ 196 milhões para diferentes municípios Brasil adentro. Destes, R$ 40 milhões aparecem destinados para a capital Teresina, para seu sistema de saúde pública. Mas o processo nº 36000464060202200 não identifica de quem se trata a verba. Teresina é reduto do chefe da Casa Civil do Palácio, senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2022 - Nº 3377

Saúde com $

Não bastassem todas as polêmicas sobre as chamadas verbas secretas de emendas parlamentares para destinos diversos, mais uma apareceu. A Portaria 1.452 do Ministério da Saúde autorizou o envio de R$ 196 milhões para diferentes municípios Brasil adentro. Destes, R$ 40 milhões aparecem destinados para a capital Teresina, para seu sistema de saúde pública. Mas o processo nº 36000464060202200 não identifica no de quem se trata a verba. Teresina é reduto do chefe da Casa Civil do Palácio, senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas.

Amigão é isso aí

Coordenador da campanha do petista Lula da Silva em Alagoas – e em parte do Nordeste – o senador aliado e amigo Renan Calheiros (MDB) não poupou esforços. Mandou equipe ligar para todos os prefeitos aliados e que receberam verbas do governo de Renan Filho, para enviarem ônibus lotados de militantes para o evento de Lula em Maceió na semana passada. Foi uma grande festa.









Talão no pára-brisa

Não é de hoje que a Agência Nacional de Transportes Terrestres é alvo de fiscais e servidores diversos por falta de estrutura. Há postos fechados em alguns estados nas estradas, uniformes foram entregues com defeitos, e a turma da pista está proibida de apreender veículos irregulares por força de portaria. Agora, novidade: algumas viaturas novas estão paradas na garagem proibidas de circular por causa de multas de trânsito. A assessoria da ANTT não respondeu até o fechamento da Coluna.

Terra de Malboro?

Há três meses um mistério ronda as mesas de delegacias de Belém. Ninguém sabe, ou não quer saber, quem são os três policiais à paisana que trocaram tiros com ladrões num restaurante no subúrbio. Era uma sexta-feira de casa lotada. No incidente, um cliente morreu baleado – quem matou, também sumiu.

Em resposta à Coluna, nesta quarta (22), a "A ANTT informa que é procedimento padrão retirar temporariamente de circulação as viaturas que não estejam totalmente regularizadas. A ANTT está realizando o pagamento e em seguida apurará a possível responsabilidade dos condutores".

Empresas & impostos

Números divulgados pelo Ministério da Economia este mês apontam que temos 19.373.257 empresas ativas no Brasil. Segundo dados do Sebrae e da pasta de Paulo Guedes, a maior concentração nas empresas individuais, microempresas e de pequeno porte (92,4%). A notícia boa, também, é que a arrecadação sobe como foguete no País.

Luz eco

Veja como o mercado reaqueceu para setores outrora sem destaques no balcão. Um levantamento da Onnoled, fabricante de luminárias, aponta que as buscas por lâmpada LED para plantas cresceram 73% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021.

_________________________________________________________ ________

ESPLANADEIRA

# Câmara dos Deputados realiza de 28 a 30 Seminário “O Movimento da Independência: Ontem e Hoje”, em Brasília. # Denilson Shikako, sócio da Fábrica de Criatividade, participa a partir de hoje da Expo CBTD, em São Paulo. # Startup Whom participa dia 29 da Lawtech Innovation Day, em São Paulo. # green4T contrata Fernando Andrade como Vice-Presidente e Chief Financial Officer. # Jornalista Fernando Hessel integra comunicação da AG Immigration.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)