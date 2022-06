Ex-ministro da Educação Milton Ribeiro é preso preventivamente em operação da PF

A prisão aconteceu nesta quarta-feira (22), em Santos. Com base em documentos, depoimentos e Relatório Final da Investigação Preliminar Sumária da Controladoria-Geral da União, reunidos em inquérito policial, a Operação “Acesso Pago”, deflagrada pela Polícia Federal, identificou possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas no Ministério da Educação. Além da prisão do ex-ministro, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 5 prisões nos Estados de Goiás, São Paulo, Pará, além do Distrito Federal.