Por meio de nota, prefeito Allyson Bezerra esclarece participação no palco do MCJ

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) emitiu nesta quarta-feira (22), uma recomendação para que que o prefeito Allyson Bezerra, não mais esteja presente ao palco da Estação das Artes durante as apresentações dos artistas.

Por meio de nota, a Assessoria de Comunicação do chefe do executivo mossoroense esclarece que em nenhuma das vezes em que o prefeito apareceu no referido espaço, a sua fala teve conotação política.

Ao contrário do que diz a recomendação do MPRN, a assessoria afirma que em todas as participações do prefeito Allyson no palco da Estação das Artes a sua fala foi voltada para o agradecimento e pedir paz e tranquilidade a todos os presentes.

NOTA

A assessoria do prefeito Allyson Bezerra esclarece que as vezes que o prefeito fez alguma fala no palco da Estação das Artes foi com a gentileza de atender ao convite dos cantores que estavam se apresentando e em todas as ocasiões se limitou a pedir paz e tranquilidade a todos os presentes, parabenizar e prestigiar os cantores da terra e agradecer a todos que estão trabalhando no Mossoró Cidade Junina 2022.



Logo, as falas sempre foram pautadas na institucionalidade do cargo público. A presença do gestor diariamente em todos os polos visitando os servidores e em diálogo com os cidadãos têm sido focada na organização, responsabilidade e segurança do evento.



Importante destacar ainda que o MCJ 2022 já é reconhecido pela população como o mais organizado e seguro de todas as edições, além de sempre estar sendo conduzido com zelo, transparência e legalidade dos atos. Assim como é procedimento do prefeito profundo apreço às instituições do poder público, mais uma vez reitera respeito pelo Ministério Público e seus membros.