Natal registra o primeiro caso suspeito da Varíola dos Macacos no RN

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal registrou o primeiro caso suspeito de infecção pela Monkeypox (Varíola dos Macacos).

O caso foi identificado nesta quinta-feira (23) em paciente do sexo masculino com histórico de viagem para a Espanha e contato com caso confirmado no referido país. A informação foi divulgada à imprensa por meio de nota.

A SMS informou que já adotou as providências para iniciar a investigação epidemiológica e notificação do caso junto ao CIEVS/RN e ao CIEVS/Nacional. A Anvisa também já foi comunicada, para levantamento dos comunicantes do voo.

O paciente já recebeu a medicação necessária e está em isolamento.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal informa que na data de hoje, 23 de junho de 2022, foi identificado o primeiro caso suspeito de contaminação pelo vírus Monkeypox (Varíola do Macaco), em paciente do sexo masculino com histórico de viagem para a Espanha e contato com caso confirmado no referido país.

Imediatamente, a SMS Natal adotou todas as providências através Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/Natal), realizando contato com o paciente, iniciada a investigação epidemiológica e notificação do caso junto ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do RN - CIEVS/RN e Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Nacional - CIEVS/Nacional, bem como, comunicado à Agência Nacional de Vigilância em Saúde - ANVISA, para levantamento dos comunicantes do voo.

O paciente já recebeu atendimento médico e realizou coleta de material conforme protocolos vigentes e orientações quanto à necessidade de manter isolamento, uma vez que a transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. Por fim, registramos que novas informações serão repassadas conforme andamento das investigações.

Natal, 23 de junho de junho de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL