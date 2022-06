Governo do RN investe R$ 20 milhões na recuperação de estradas no Agreste, Seridó e Oeste

A governadora Fátima Bezerra assinou, nesta segunda-feira ( 27) a autorização para a restauração de 16 trechos críticos de rodovias nas regiões Seridó, Agreste, Oeste e Alto Oeste, no valor de mais de R$ 20 milhões. O Governo do RN avança na execução do Programa de Restauração de Trechos Críticos das rodovias estaduais com investimento de R$ 53 milhões em recursos próprios para recuperação da malha viária em todo o Estado.



Também foi firmado Termo de Parceria e Convênio de Delegação de Competência com a prefeitura de Guamaré, para restauração da RN 401, no trecho entre a BR 406 e a RN 221. A RN 401 permite o transporte da produção de petróleo e gás que saem diariamente do polo de Guamaré com destino a Natal e outros estados. Pelo convênio com a Prefeitura de Guamaré parte do serviço de restauração e alargamento da rodovia será executado pelo município (3,6 Km), e a outra parte (8,4 Km) pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura (SIN) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER).



"Cuidar das estradas é cuidar da vida do nosso povo e projetar o RN para o desenvolvimento. Estrada ruim trava o desenvolvimento e coloca em risco a vida das pessoas. O trecho da RN 401 é fundamental não só para Guamaré, mas para todo o RN, pelo potencial da cadeia produtiva do petróleo, para atrair novos investimentos e para o turismo", afirmou a governadora Fátima Bezerra no ato de assinatura das ordens de serviço e do termo de parceria.



Fátima Bezerra destacou também que a recuperação das estradas está sendo possível após a recuperação econômica, financeira e fiscal da administração estadual. "Em 2019 assumimos o Estado com quatro folhas salariais dos servidores em atraso que somavam R$ 1 bilhão, fornecedores em atraso, estradas e hospitais sucateados, na segurança pública o RN era considerado o Estado mais violento do país. Mas com muito trabalho e uma equipe competente, pagamos os atrasados, saneamos as contas públicas e agora estamos fazendo investimentos como estes", lembrou para pontuar que a recuperação das estradas acontece em três frentes de trabalho - uma com conservação, onde ainda é possível operação tapa-buracos, outra com capeamento asfáltico e sinalização em trechos urbanos e a terceira com a restauração e alargamento em trechos críticos.



A diretora-geral do DER, Natécia Nunes, disse que os serviços vão melhorar o tráfego inclusive para os veículos de grande porte que trafegam na RN 401, vez que o trecho também será alargado. Ela acrescentou que todos os serviços que estão sendo realizado pelo DER e SIN nas rodovias estaduais este ano representam investimento de R$ 120 milhões.



O prefeito de Guamaré, Artur Henrique disse que "Há 15 anos aguardávamos a restauração da estrada. Este é um investimento muito importante por que por ali trafegam diariamente inúmeras carretas de grande porte que passaram a ter mais segurança. Outros setores também serão beneficiados como o turismo. Somos muito gratos por tudo". A prefeita do município de São Vicente, Jane Maria Soares disse que "os municípios recebem as obras com muita alegria e reconhecem o esforço do Governo para realizar as obras".



Representando a Assembleia Legislativa o deputado estadual Hermano Morais disse que "o programa de recuperação de estradas resulta de muito esforço do Governo pela recuperação financeira e fiscal na atual gestão. O Estado, que antes agonizava, agora dá sinais de vitalidade e investe em infraestrutura para melhorar a economia e a qualidade de vida da população".



As ordens de serviço assinadas vão contemplar os trechos: Região Seridó - RN 228, São José do Seridó/Caicó ligando a RN118/BR427. RN 087, Florânia/Tenente Laurentino. RN 087, São Vicente/Florânia, BR226. RN 082 Ouro Branco/divisa com a Paraíba. RN 089 Ouro Branco/Jardim do Seridó, BR427. RN 081, Santana do Seridó. Região Agreste - RN 120, Nova Cruz. RN 269, Barra do Cunhaú/acesso a Vila Flor. RN 003 Espírito Santo/Jundiá. RN 001 Lagoa D'Anta. RN 160 Vera Cruz/Monte Alegre. RN 203, São Tomé/Cerro Corá. RN 203, Barcelona/São Tomé. RN 221, Macau. Região Oeste RN 177, São Miguel/divisa com Pereiro/CE. RN 233, Caraúbas/Apodi. Os serviços serão executados pelas construtoras CLC, Nova Tec e Potiguar.



No ato de assinatura das ordens de serviço a Governadora esteve acompanhada do vice-governador Antenor Roberto e dos secretários de Estado Francisco Araújo (Sesed), Daniel Cabral (Comunicação), adjunta do Gabinete Civil, Socorro Batista, adjunto da SIN, Gaspar Pereira, adjunto da Sethas, Adriano Oliveira. Também compareceram os deputados estaduais George Soares e Ubaldo Fernandes, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários dos municípios atendidos pelas estradas em recuperação.