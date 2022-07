Pré-candidato a presidente do AVANTE desembarca em Mossoró nesta quinta, dia 30

André Janones vem junto com o presidente da sigla, Luís Tibé. Os dois serão recebidos pelo presidente estadual do Avante, Jorge do Rosário, pré-candidato a deputado estadual com a bandeira de geração de empregos na região; Além do encontro no Villa Oeste, às 19 horas, os dois vão conhecer a produção de Melão na Agrícola Famosa.

O pré-candidato a presidente da república pelo Avante, André Janones, e o presidente nacional do Avante, Luís Tibé, desembarcam em Mossoró às 14h desta quinta-feira, 30, para dois compromissos: Encontro Estadual do partido e uma visita a fazenda de produção de melão do empresário Luís Barcelos, a Agrícola Famosa, em Tibau/RN.

O AVANTE recentemente passou para o comando do empresário Jorge do Rosário. Será oficialmente empossado presidente estadual do partido e durante o encontro pretende apresentar todos os candidatos do partido. Será um momento alinhar o discurso de geração de empregos, defendido pelo pré-candidato a deputado Jorge do Rosário.

Em Mossoró, Jorge do Rosário, em entrevistas a imprensa, tem dito que o melhor caminho para resgatar a cidadania do potiguar é pavimentar caminhos para gerar emprego. Ele é crítico da falta de investimentos governamentais no interior do Rio Grande do Norte.

Jorge do Rosário, assim como tem reclamado com frequência o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, a classe politica do Rio Grande do Norte não tem deixado passar da Reta Tabajara os recursos previstos na Emenda de Bancada, cerca de 200 milhões por ano.