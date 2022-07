Allyson vai à Brasília em busca de recursos para o município de Mossoró

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra cumpriu nesta terça e quarta-feira, 28 e 29 de junho, agenda de trabalho em diversos Ministérios, em Brasilia-DF, em busca de recursos e apoio para o município de Mossoró.

Durante a visita, passou pelos Ministérios da Educação, Saúde, Cidadania, Infraestrutura e Desenvolvimento Regional.

No Ministério da Saúde, Allyson buscou ações para ampliação da rede básica de saúde pública de Mossoró com a construção de quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs); no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), o prefeito tratou a respeito da construção de duas novas escolas e duas creches, fazendo o acompanhando do processo de liberação de recursos.

Discutiu junto ao Ministério da Infraestrutura, a iluminação do Complexo Viário das Abolições; Também tratou sobre grandes obras asseguradas para Mossoró no Ministério do Desenvolvimento Regional como o Complexo Viário no Alto de São Manoel e também de obras para estradas e pavimentação. Além disso, buscou no Ministério da Cidadania, liberação de recursos para construção do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Abolição.

“Tratamos sobre obras e recursos importantes para nosso município. Agradecemos a todos os ministérios onde fomos recebidos e pudemos discutir a respeito de mais trabalho para Mossoró. Nossa total disposição e compromisso com Mossoró e com fazer nossa cidade avançar”, afirmou Allyson.

Em agenda na capital do país, o prefeito também foi recebido pelo deputado federal General Girão, quando discutiram a destinação de R$ 1,8 milhões para asfaltamento da Avenida Benício Filho no trecho que está sendo construída a ponte da Ilha de Santa Luzia, no Grande Alto de São Manoel.