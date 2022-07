“Sem orçamento não tem obra pública que saia”, diz Jean sobre duplicação da BR 304

A BR-304, segunda maior rodovia do Rio Grande do Norte, registrou nos últimos cinco anos 137 mortes em acidentes. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o levantamento da PRF, entre janeiro e março deste ano, já foram registrado 18 acidentes com seis mortes registradas.

Em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio nesta quinta-feira (30), o Senador Jean (PT-RN) anunciou que colocou na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 do Governo Federal - através da bancada federal do RN - a duplicação da BR-304 do entroncamento com a BR-226, Macaíba/no Rio Grande do Norte, até a divisa (Aracati) com o estado do Ceará.

“Não adiante nada ao político ficar dizendo que está lutando pela duplicação da 304 cada vez que tem um acidente, e esquecer que, sem orçamento na Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) não tem obra pública que saia, ainda mais uma obra como a duplicação da 304, que é o prolongamento da união de todas as capitais Nordestinas, por isso colocamos em 2019 na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e de lá pra cá, nós fomos renovando, pois só com essa possibilidade no orçamento é que pode ser colocado dinheiro para a obra”, explicou Jean.

Segundo o senador, além da 304, as BRs 406 Rota dos Ventos, a 437 a estrada do cajueiro e outras rodovias federais como a BR 110, que precisam de manutenção, estão também incluídas no orçamento da LDO.

“A BR 437 está no nosso planejamento e incluímos a 406 também nessa mesma rubrica do orçamento, pois são rodovias importantes e essenciais, diria que é o segundo eixo mais importante de atividade econômica do estado que merece sim manutenção de ampliação lateral, o acostamento para circular melhor com sinalização e está sim no nosso planejamento realizar”, afirma o Senador.