“Passo decisivo para melhorar a educação pública em Tangará”, diz governadora Fátima

A governadora Fátima Bezerra assinou na manhã desta quinta-feira (30) a ordem de serviço para construção do Instituto Estadual de Educação Profissional (IERN), no município de Tangará.



O investimento na obra é de R$ 8,4 milhões e a unidade será erguida em terreno doado pela Prefeitura do município, na entrada da cidade. Esta é a sétima ordem de serviço para construção dos IERNs. As seis anteriores contemplam os municípios de Campo Grande, Natal (Zona Oeste), Alexandria, Umarizal, Touros e São Miguel. Amanhã (1º) serão assinadas as ordens de serviço para as unidades de Areia Branca e Santana do Matos.



Ao todo serão 12 IERNs, em Natal, Touros, São José de Mipibu, Tangará, Santana do Matos, Jardim de Piranhas, Campo Grande, Umarizal, Alexandria, São Miguel, Mossoró e Areia Branca, com investimento de R$ 114 milhões.



A governadora Fátima Bezerra considerou a construção do IERN "passo decisivo para melhorar a educação pública em Tangará. A escola combina a formação geral com a preparação profissional, formando os jovens para a vida e para o mundo do trabalho. Será uma escola moderna, com laboratórios, biblioteca, salas de informática, áreas para esportes, lazer e até teatro para atividades culturais", enfatizou.



Fatima Bezerra acrescentou que "estes investimentos significam que o Estado cumpre sua missão de levar educação pública para perto do estudante e sua família. Quero destacar a parceria com a prefeitura que doou o terreno. Aqui no Rio Grande do Norte valorizamos e investimos cada vez mais na educação pública que é obrigação do Estado e direito da população. Também estamos entregando computadores, notebooks, kits de laboratórios e trabalhando para levar Internet de qualidade a todas as escolas. Através do PNEP - Programa Nova Escola Potiguar – vamos construir os IERNs e 10 novas escolas de ensino regular, além de reformar outras 60. Ainda como valorização da Educação contratamos mais de 7 mil professores", disse, para concluir: "Este 30 de junho entra para a história de Tangará e região como data da mais importante conquista na área da educação."



O secretário estadual de Educação, Getúlio Marques, destacou a importância da escola para Tangará e municípios vizinhos, que é esforço do Governo para melhorar a educação pública. "Aqui teremos uma escola em área bem localizada e acessível que vai oferecer ensino integrado, médio e profissional, dando mais oportunidades para a juventude".



O prefeito de Tangará, José Airton Bezerra, agradeceu a iniciativa do Governo do Estado que vai permitir que os moradores de Tangará e cidades vizinhas não precisem mais se deslocar a municípios distantes para estudar. “Teremos uma escola de qualidade que vai beneficiar a nossa juventude", disse.



Acompanharam a governadora no ato de assinatura da ordem de serviço secretários de Estado - Maria Luíza Tonelli (Semjidh), Daniel Cabral (Comunicação), Socorro Batista (secretária adjunta do Gabinete Civil), Gaspar Pereira (secretário adjunto da SIN), Sérgio Linhares (presidente da Caern), Jonielson Pereira (diretor-geral do Detran), Elan Miranda (subsecretário da Sesap). Representaram a Assembleia Legislativa os deputados Francisco Medeiros e Ubaldo Fernandes. A prefeita de Japi, Simone Fernandes, o vice-prefeito de São José de Campestre Elibaldo Lima, vereadores, secretários municipais também compareceram ao ato.