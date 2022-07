Farmácia tem obrigação de orientar paciente a notificar resultado de autotestes de covid-19, determina a Sesap

Segundo a Secretaria de Saúde, a notificação dos resultados dos exames de Covid-19 é o caminho para o mapeamento e compreensão do comportamento da doença no RN. Ao comprar o autoteste na farmácia, a população deverá ser orientada a notificar o resultado, seja negativo ou positivo, por meio do Notifica RN, pelo endereço eletrônico: notificarn.saude.rn.gov.br/Principal