Prefeitura de Grossos credita salários de junho dos servidores efetivos

Desde o início da tarde desta quinta-feira (30) estão disponíveis os salários dos servidores efetivos de Grossos. O pagamento segue a determinação da prefeita Cinthia Sonale de honrar o compromisso financeiro com o funcionalismo público de forma antecipada, ou seja, ainda no mês no qual os serviços foram prestados.



“A satisfação dos servidores do município é um dos objetivos primordiais da nossa gestão. Não por acaso, trabalhamos sempre para cumprir nossas obrigações pautando-se pelo compromisso e pontualidade”, declarou a chefe do executivo grossense.



A gestora também informou que a quitação da folha do mês de junho injetou R$ 609.595,34 na economia local, aquecendo assim o comércio da cidade e demais atividades econômicas.



Vale destacar que várias categorias incorporaram benefícios aos seus proventos durante a gestão Cinthia Sonale e Galego Caetano. Esse é o caso dos professores, que foram contemplados com o reajuste de 35,24%, inicialmente previsto para ser pago em 3 parcelas, sendo a última em dezembro deste ano.



Ocorre, porém, que a prefeita decidiu antecipar o pagamento da última parcela para julho de modo a integralizar o aumento prometido já no próximo mês. Na mesma folha, também será incluído o retroativo do piso do magistério de janeiro passado, com as demais competências sendo complementadas até o final de 2022.