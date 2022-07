Principais vantagens do consumo de vegetais

Manter alguns hábitos saudáveis no consumo de comidas e bebidas naturais no dia a dia faz toda a diferença para nosso corpo e a disposição do mesmo. Por isso, preferir o consumo de frutas no lugar de doces, por exemplo, já é um grande avanço para que você passe a manter sua saúde e a de sua família que reside com você em dia.

Outros alimentos que são importantes no consumo diariamente são os legumes e verduras. Tratam-se de alimentos ricos em ferro, dentre outras vitaminas, que garantem disposição e maior bem-estar para seu corpo. Além disso, fortalece a imunidade do corpo, combatendo possíveis vírus que desencadeiam gripes e resfriados.

Acompanhe o artigo a seguir para saber mais sobre esses benefícios dos vegetais, para você incluir o quanto antes em sua dieta.

Vitaminas e minerais

Você deve incluir todos os tipos de vegetais em sua dieta, pois eles fornecem diversos micronutrientes, que são mega importantes para a manutenção do organismo. Você pode comer pequenas quantidades ou grandes quantidades em diferentes refeições.

O segredo é fazer diversos pratos com esses alimentos, desde saladas mais práticas de espinafre, por exemplo, até um cozido de legumes rico em diversas vitaminas. Se você colocar batata doce, mandioquinha, tomate, alho, cenoura e abobrinha para assar e temperar esses legumes com sal e pimenta, você terá algo extremamente saboroso e saudável.

Fonte de fibras

Os vegetais são os alimentos com maior fonte de fibras, o que é ótimo para manter o intestino regulado e uma digestão saudável. Além disso, eles ajudam a controlar quem tem problemas de colesterol, além de evitar problemas futuros de diabetes.

Para quem está fazendo dieta de emagrecimento, não pode deixar esses itens de hortifruti de fora, já que o consumo desses alimentos te ajuda a se manter saciado, ajudando a reduzir a vontade de comer alimentos gordurosos e com alto nível de calorias fora dos horários corretos para se alimentar.

Prevenção do declínio cognitivo

Com certo aumento na expectativa de vida, cresce de forma considerável a projeção do número de idosos com demência, além de estratégias que possam reduzir esse acontecimento. O consumo de folhas verdes como rúcula, alface, espinafre, dentre outras, que são fontes de folato, nitrato, vitamina E e K e fitosterol, demonstram ajudar na redução do declínio cognitivo.

Isso porque tais nutrientes apresentam certos mecanismos de ação independentes e sinérgicos na proteção cerebral das pessoas.