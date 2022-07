Governo do RN lança concurso público com 132 vagas para Oficiais da Polícia Militar

O Governo do Rio Grande do Norte abriu concurso público para o preenchimento de vagas para ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar. O edital foi publicado na edição desta sexta-feira (1º) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 132 vagas, sendo 106 de ampla concorrência e 26 para candidatos negros.

O edital deixa claro que “não haverá reserva de vagas para Pessoa com Deficiência, tendo em vista a natureza dos riscos e complexidade do cargo público de militar estadual, que exige plena capacidade física, visual, auditiva e mental, devido à incompatibilidade para o exercício da profissão, conforme § 1º do art. 10, da Lei Estadual nº 4.630, de 16

de dezembro de 1976, com redação dada pela Lei Complementar nº 613, de 03 de janeiro de 2018”.

Para concorrer às vagas é exigido diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de bacharelado em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) OU CEE.

Os interessados também precisam ter nascido a partir de 1º de janeiro de 1992, salvo os candidatos pertencentes aos quadros da Polícia Militar do RN e do Corpo de Bombeiros Militar do RN.

As inscrições serão iniciadas a partir das 10h do dia 4 de julho de 2022, seguindo até às 23h do dia 1º de agosto de 2022. Elas serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, na aba "Inscrição e 2ª via do Boleto". O valor da taxa de inscrição é de R$ 188.

O concurso público será composto das seguintes etapas: Provas objetivas e discursivas; avaliação de condicionamento físico; avaliação psicológica; prova de título; investigação social e inspeção de saúde.

De acordo com o cronograma divulgado em edital, primeira etapa, que compreende as provas objetivas e discursivas, acontecerá no dia 26 de agosto de 2022.

CONFIRA O EDITAL AQUI, A PARTIR DA PÁGINA 44.