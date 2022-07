Jorge do Rosário assume a presidência do Avante RN

Diante de um salão lotado, o Presidente Nacional do Avante, Deputado Federal Luis Tibé, empossou Jorge do Rosário como presidente do Avante RN. O ato simbólico aconteceu na quinta-feira (30) durante o encontro estadual do Avante, no Hotel Villa Oeste em Mossoró.



Além de Tibé e Jorge, o evento contou com a presença do pré-candidato à presidência da república, André Janones, pré-candidatos a deputado estadual e federal, lideranças e um grande público vindo de todos os lugares do Rio Grande do Norte. “É muito bom estar aqui nesta noite e ser recebido por essa plateia calorosa, estou impressionado com a dimensão desse evento”, comentou Luis Tibé.



Em sua fala, logo após tomar posse como presidente estadual do partido, Jorge do Rosário disse que a noite era de muita felicidade para a família Avante, uma honra e uma responsabilidade assumir a presidência de um partido que está crescendo tanto no Brasil e no Rio Grande do Norte. O novo presidente estadual deixou claro que o partido tem uma meta para 2022 que é eleger 2 deputados estaduais e 1 federal.



Sobre sua pré-candidatura, Jorge disse que quem precisa de políticas públicas é o pobre, e que esse é o seu maior objetivo na política. “Política é um instrumento de transformação social e deve servir para melhorar a vida das pessoas. É esse o meu propósito na política e é isso que eu vou perseguir até quando eu puder”, disse.



O pré-candidato à presidência da República, Deputado Federal André Janones, agradeceu a receptividade e também mostrou-se surpreso com a quantidade de presentes no evento. “Sei da dificuldade que é reunir tanta gente, ainda mais em uma quinta-feira à noite. Parabéns Jorge do Rosário, tenho certeza que o seu trabalho será premiado”, disse o presidenciável.

A nominata do Avante no RN é composta por 25 nomes para a Assembleia Legislativa e nove para a Câmara Federal.