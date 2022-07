PSDB apresentará “A Força da Mulher Potiguar”, dia 5, no Tirol, em Natal

O foco da reunião extraordinária será apresentar a chapa feminina que concorrerá as vagas na Câmara dos Deputados e também na Assembleia Legislativa. "Vamos ter três nomes que concorrerão a deputada federal e também estamos viabilizando cerca de sete mulheres para concorrer a Assembleia Legislativa”, informa Isa Carneiro, que assumiu recentemente o segmento do PSDB Mulher Potiguar, e também integra a Comissão da Federação PSDB/Cidadania, composta por 11 membros dos dois partidos

O segmento do PSDB Mulher Potiguar reunirá suas prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, ex-prefeitas e militantes na próxima terça-feira (5), às 14h30 na Sede do partido Estadual, que fica no bairro Tirol, em Natal-RN.

O foco da reunião extraordinária será apresentar a chapa feminina que concorrerá as vagas na Câmara dos Deputados e também na Assembleia Legislativa. Com o tema: “A Força da Mulher Potiguar”, o partido que mais cresce no Rio Grande do Norte focará em um lema: “Vote em mulheres”.

“Estamos buscando visibilidade às pré-candidatas do PSDB, que construiu a maior nominata e irá apresentar na Convenção Estadual, que deve acontecer até o fim deste mês. No PSDB do RN não haverá candidaturas fictícias de mulheres, apenas para cumprir a cota mínima de 30% determinadas por lei. Vamos ter três nomes que concorrerão a deputada federal e também estamos viabilizando cerca de sete mulheres para concorrer a Assembleia Legislativa”, informa Isa Carneiro, que assumiu recentemente o segmento do PSDB Mulher Potiguar, e também integra a Comissão da Federação PSDB/Cidadania, composta por 11 membros dos dois partidos.

Nas inserções partidárias do PSDB no mês passado, o partido abriu espaços para todas as pré-candidatas da sigla que vão concorrer nas Eleições 2022. O movimento pretende se expandir e unir candidaturas femininas tucanas e também somando com o Cidadania. “Reverter a baixa participação da mulher nos espaços da política e de decisão é um processo que o PSDB apoia e vai unir nomes fortes e de conceito para apresentar ao eleitorado”, defende Isa Carneiro, que já foi vereadora e vice-prefeita de Cruzeta, na região do Seridó.

No Rio Grande do Norte, 53% do eleitorado é feminino. “Estatísticas oficiais do TRE/RN comprovam que por falta de opção em 2018, mais de 350 mil eleitores votaram branco e anularam o voto para deputado federal no Rio Grande do Norte. Só isso elegeria dois representantes em Brasília, das oito vagas que o nosso Estado tem direito.

Para a Assembleia Legislativa, 208 mil pessoas foram para a fila votar, mas não escolheram nenhum nome para deputado estadual. Elegeria três cadeiras. Então a ideia de defender ‘Vote em Mulheres’ é uma estratégia de furar a bolha, tendo em vista esse contexto de baixa representatividade feminina”, afirmou a representante do PSDB Mulher. Ela alertou, ainda, para o crescimento da violência política de gênero, o que demanda mais ações coletivas como reposta.

“A política é feita de disputas de narrativas e isso está sendo demonstrado no cotidiano.

O PSDB vai apresentar mulheres que são profissionais de saúde, como a médica Dra. Júlia Ferreira e Engracia Alves, da Cooperativa de Médicos Ortopedistas do Rio Grande do Norte. Também temos a influencer digital, Leila Maia, que foi idealizadora do projeto social Ponte da Vida, combatendo o suicídio. Com a bandeira da educação e evangélica, a professora Thaysa Barbosa. Temos ainda a advogada que atua em um dos segmentos da OAB/RN, Dra. Karina Pereira. Vereadoras atuantes Delkiza Cavalcante (Vale do Açu) e Wanderleya Firmino (Litoral Norte). Além da vice-prefeita Juliana Dantas, de São Bento do Trairi, e a Subetente Luciene da Companhia Feminina, que faz um grande trabalho na Patrulha Maria da Penha, acompanhando mulheres em situação de violência doméstica e familiar”, finaliza Isa Carneiro.