Calamidade na Grande Natal em função das chuvas das últimas 24 horas

Até as 9 horas deste domingo, dia 3, a meteorologia havia registrado 148mm, o que deixou diversas ruas totalmente alagadas. O prefeito Alvaro Dias e a Governadora Fátima Bezerra, em suas redes sociais, disseram que as equipes de Defesa Civil estão em alerta máximo para ajudar a população que vir a precisar; A meteorologia informou que as chuvas vão continuar nos próximos dias. (foto Canindé Soares)

Manhã de domingo, 3 de julho, com chuvas intensas na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Os registros mais fortes são na faixa litorânea, na região Leste do estado. E a previsão é de mais chuvas nos próximos dias.

O boletim pluviométrico das 9h15, referente às últimas 24h, registra ocorrência de chuvas em 85 municípios, o suficiente para alagar as ruas de Natal, causando enormes transtornos em diversos bairros.

Em comunicado a imprensa, através de suas redes sociais, o prefeito Alvaro Dias, disse que a cidade está em estado de calamidade pública, em função das fortes chuvas.





A governadora Fátima Bezerra, também através de suas redes sociais, declarou que desde cedo mantém contatos com a Defesa Civil Estadual, para que sejam adotadas medidas de apoio a população de Natal.

"Nossas equipes de emergência estão de alertas máximo", diz. A governadora assegurou que a Defesa Civil do Estado está em contato com a Defesa Civil Municipal para atuar em conjunto em benefício da população.





O município de Touros foi o que mais choveu com 138 milímetros (mm), seguido de Extremoz com 52,2 mm e Maxaranguape com 51,4 mm, todos no litoral. Em Natal, 248 mm.

Nas regiões Oeste e Agreste Potiguar foram registrados os maiores volumes, acima de 30 mm, em Taboleiro Grande com 32,6 mm e Sítio Novo com 31 mm.

O chefe da Unidade Instrumental de Meteorologia, Gilmar Bristot, explica que as chuvas nas últimas 48h são causadas pelo contraste térmico entre o continente e o oceano.

“A atuação das ondas de leste, sistema meteorológico que se forma sob o oceano traz muita umidade do oceano, que está com as águas muito aquecidas e em contato com a atmosfera do território favorece a formação das chuvas.

No primeiro momento as chuvas aconteceram no litoral Norte, na região de Touros, e desde a madrugada em toda a faixa litorânea, adentrando também o interior do estado”, comentou.

A previsão é que as chuvas continuem nos próximos dias, sendo mais intensas no início da madrugada e manhãs. “Nesses horários se tem o incremento da atuação do sistema de brisa, tendo sempre possibilidade de chuvas mais intensas e mais fortes”, disse Bristot.

Previsão dia a dia

03/07/22 (Domingo): Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral, Agreste e Região de Mossoró. Demais regiões com céu parcialmente nublado a claro

04/07/22 (Segunda-feira): Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral, Agreste, Vale do Açu e Região de Mossoró. Nublado com chuvas no Alto Oeste.

05/07/22 (Terça-feira): Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral e Região de Mossoró. Demais regiões com céu parcialmente nublado a claro.

06/07/22 (Quarta-feira): Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral e Agreste. Demais regiões com céu parcialmente nublado a claro.

07/07/22 (Quinta-feira): Céu nublado com chuvas no Litoral Potiguar. Demais regiões com céu parcialmente nublado a claro.

08/07/22 (Sexta-feira): Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral, Agreste e Região de Mossoró. Demais regiões com céu parcialmente nublado a claro