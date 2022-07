UERN recebe oficialmente verba de R$ 500 mil destinada pela deputada Isolda Dantas

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) realizou a entrega oficial de sua emenda no valor de 500 mil reais para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).



A parlamentar foi recebida pela reitora Cicília Maia, o vice-reitor Chico Dantas, diretores do Campus Mossoró e região e representação do movimento estudantil.

Em sua fala sobre a emenda, a deputada afirma: “Proporcionalmente, a UERN, é a instituição que recebe o maior valor de nossas emendas porque a gente entende que aqui é um lugar de transformar vidas. Na Assembleia, nas ruas, onde for a UERN pode contar comigo, nossa luta e trabalho. É uma honra poder contribuir para que nossa UERN seja cada vez melhor”.

O recurso se distribuirá da seguinte forma: 50 mil para o Ambulatório LGBT (FAEN/Mossoró) e 150 mil para o Museu de Ciências Sociais (FAFIC/Mossoró); e 300 mil para aparelhamento dos campi de Assu, Patu, Caicó e Pau dos Ferros.

A deputada Isolda é egressa da UERN e sempre destaca essa informação. Na Assembleia fez forte defesa dos últimos projetos aprovados pela Governadora Fátima que fortalecem a UERN como o fim da Lista Tríplice, Autonomia Financeira e o Plano de cargos e carreira de técnicos e docentes. Vitórias da instituição, da comunidade acadêmica e da população do RN.