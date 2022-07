Jorge de Altinho entre as principais atrações do XIV Festival Gastronômico de Martins

O XIV Festival Gastronômico de Martins, segundo a prefeita Maria José, está previsto para acontecer nos dias 29, 30 e 31 de julho. O lançamento festa ocorreu no Mirante do Canto, que disputa atração dos turistas no município com os Mirantes da Carranca e Penhasco (foto); Organização espera lotação máxima neste ano de 2022.

A prefeita Maria José, informou que está quase tudo pronto para o XIV Festival Gastronômico, previsto para aconteceu nos dias 29, 30 e 31 de julho em de Martins/RN. Este ano de 2022, o cantor Jorge de Altinho está entre as principais atrações culturais do evento.



O lançamento de festival ocorreu sexta-feira, 1, da semana passada, no Mirante do Canto, que disputa, em visual e atrações, com o mirante da Carranca, do Penhasco, entre outros.

Para o lançamento da festa, a prefeita Maria José convidou a imprensa do Rio Grande do Norte, autoridades e contou com a presença do Consultor e Crítico de Vinhos Gilvan Passos.

A proposta central do Festival Gastronômico, segundo a prefeita Maria José, é levar ao visitante comidas, diversão e arte por trás dias consecutivos no município.

O município de Martins, e seu clima frio em função de seus 75 metros do nível do mar, atraem público de vários estados neste período do ano, lotando os hotéis, chalés e pousadas.

O secretário Flávio Junior, de Administração e Turismo, disse que este ano de 2022 terá o Celeiro Cultural e Gastronômico, Palco do Forró, Playgraound das crianças, Circo e cursos.

Entre as atrações musicais neste ano de 2022, está previsto o show de Jorge de Altinho. “O Festival de Martins, como é mais conhecido, traz na sua essência uma Mistura de Paixões, realmente, pois envolve o encontro entre pessoas e suas mais diversas afeições, sejam elas: comida, diversão e arte”.

O Pós pandemia

O município de Martins, assim como o vizinho Portalegre e todos os outros que tem no turismo sua principal fonte de renda, tiveram enormes prejuízos durante os dois anos de pandemia, sendo os primeiros a pararem e os últimos a voltarem.

O XIV Festival Gastronômico vem a fortalecer o turismo na região Serrana do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.