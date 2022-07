Chuvas garantem boa recarga e reservas hídricas do RN já ultrapassam os 54% da sua capacidade

O Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn) monitora 47 reservatórios com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares.

O Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais, divulgado nesta segunda-feira (04), indica que as reservas hídricas superficiais totais do RN somam 2.382.112.450 m³, correspondentes a 54,43% da sua capacidade total, que é de 4.376.444.842 m³.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do RN, acumula 1.528.569.585 m³, equivalentes a 64,41% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³.

A barragem Santa Cruz do Apodi, segundo maior manancial do RN, acumula 266.202.900 m³, percentualmente, 44,39% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³.

Já a barragem Umari, localizada em Upanema, acumula 210.052.845 m³, equivalentes a 71,74% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³.

O reservatório Tabatinga, localizado em Macaíba, acumula 19.139.225 m³, correspondentes a 21,3% da sua capacidade total, que é de 89.835.678 m³.

A barragem de Poço Branco acumula 23.752.882 m³, equivalentes a 17,47% da sua capacidade total, que é de 136.000.000 m³.

O açude Santa Cruz do Trairi, localizado em Santa Cruz, acumula 3.900.878 m³, percentualmente, 75,62% da sua capacidade total, que é de 5.158.750 m³.

O açude público de Marcelino Vieira acumula 11.112.881 m³, correspondentes a 99,22% da sua capacidade total, que é de 11.200.125 m³.

Além de Marcelino Vieira, outros reservatórios monitorados pelo Igarn, que permanecem com volumes superiores a 90% da sua capacidade, são: Flechas, localizado em José da Penha, com 100%; Riacho da Cruz II, localizado em Riacho da Cruz, com 100%; o açude público de Encanto, com 100%; Santana, localizado em Rafael Fernandes, com 99,33%; Beldroega, localizado em Paraú, com 98,85%; Pataxó, localizado em Ipanguaçu,com 97,89%; Morcego, localizado em Campo Grande, com 97,48%; Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes, com 96,64%; Malhada Vermelha, localizado em Severiano Melo, com 92,45%; e Mendubim, localizado em Assu, com 91,05%.

Para saber sobre os volumes de outras barragens do RN acesse: http://sistemas.searh.rn.gov.br/monitoramentovolumetrico.

Situação das lagoas

A lagoa de Extremoz, responsável por parte do abastecimento da zona norte da capital, está com 11.019.525 m³, que correspondem a 100% da sua capacidade.

Já a lagoa do Bonfim, responsável pelo abastecimento da adutora Monsenhor Expedito, acumula 41.616.109 m³, percentualmente, 49,39% da sua capacidade total, que é de 84.268.200 m³.

A lagoa do Boqueirão, localizada em Touros, acumula 11.074.800 m³, equivalentes a 100% da sua capacidade.