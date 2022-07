Instituto Oral Clínica realiza em agosto o Congresso Brasileiro de Odontologia - Celebrar, em Mossoró

Nos próximos dias 11,12 e 13 de agosto Mossoró irá sediar o Congresso Brasileiro de Odontologia - Celebrar. O evento será realizado no Hotel Thermas.

Com tema “O Reencontro”, o congresso contará 44 palestrantes, valorizando profissionais da região, assim como também contará com grandes nomes de referência da Odontologia Nacional.

Entre eles estão Rafael Puglisi - SP, Paulo Quagliato - MG, Leopoldino Capeloza - SP, Sekito Jr - RJ, Dickson Fonseca - RN, além de vários outros palestrantes de muita relevância científica no Brasil.

Além das atividades teóricas, o evento terá várias atividades práticas (handson) e contará também com um espaço para apresentação de trabalhos científicos.

O Celebrar ainda contará com uma feira comercial com a participação de empresas do ramo odontológico, vindas de várias regiões do Brasil, além de uma programação social que irá acontecer diariamente ao final das palestras.

O congresso vai discutir os principais temas da odontologia mundial com abrangência em todas as áreas da odontologia, tais como Fluxo Digital, Implantes, Estética, Prótese, Periodontia, Cirurgia e Ortodontia.

Profissionais das principais instituições de ensino e da categoria do Rio Grande do Norte (UFRN, UERN, Universidades privadas ) e do CRO-RN estarão presentes.

O público alvo do evento são os Cirurgiões Dentistas, Acadêmicos de Odontologia, Técnico em Prótese Dentária e Técnico em Saúde Bucal. A estimativa é que cerca de 1 mil participantes de todos os país compareçam ao evento.

“O principal objetivo do CELEBRAR 2022 é que neste “ reencontro” aconteça o compartilhamento com o que há de melhor em informação científica, experiências clínicas, um forte networking e assim um fortalecimento de toda a categoria odontológica”, informou a diretoria do Instituto de Ensino e Pesquisa Oral Clínica, organizadora do evento.

Os interessados podem buscar mais informações por meio das redes sociais do instituto @institutooralclinica, por meio do site www.congressocelebrar.com ou pelo Whatsaap (84) 98665496.