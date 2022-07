A semente foi plantada”, diz Jorge do Rosário após ser empossada como presidente do AVANTE

“A Semente foi plantada e o Rio Grande do Norte vai colher muitos frutos”, diz o pré-candidato a deputado estadual Jorge do Rosário, após ser empossado oficialmente o presidente do AVANTE no Rio Grande do Norte pelo presidente da sigla no País, deputado Federal Luis Tibé, em evento realizado no Hotel Villa Oeste no final da semana passada.

Na ocasião, o presidente do AVANTE Luis Tibé veio a Mossoró junto com o pré-candidato a presidente da república pelo partido, André Janones. Os dois aproveitaram a visita a Mossoró, para visitar a Agrícola Famosa, maior produtora de melão do mundo, do empresário Luis Barcelos, localizada entre as cidades de Mossoró e Tibau.

Janones disse, em suas redes sociais, que quem não conhecer o Rio Grande do Norte, que comece por Mossoró, que não vai se arrepender. Em Mossoró, Jorge do Rosário enfatizou para Janones que o seu projeto central é gerar empregos, em especial no interior do Rio Grande do Norte. Entende que gerar emprego é o melhor programa social que existe.

Rosário aproveitou o encontro com todos os pré-candidatos do partido nas próximas eleições, realizado no Villa Oeste sexta-feira, 30, da semana passada, para reforçar a ideia de gerar emprego para o povo. “É o que garante uma vida digna, justa para as famílias. Não abro mão desta ideia e convido a todos para somar forças neste sentido”, destaca.

Na região Oeste, Jorge do Rosário já soma vários apoios importantes ao seu projeto de chegar a Assembléia Legislativa, com as prefeitas de Grossos, Cinthia Sonalle; a Prefeita de Tibau, Lidiane Marques; o deputado estadual Sousa, que desistiu da reeleição e vai apoiá-lo, entre várias outras autoridades importantes da região que concordam com seu projeto.

Jorge disse que já visitou várias cidades do Rio Grande do Norte, conhecendo o potencial de geração de empregos de cada um. Em Areia Branca, esteve nas instalações de uma empresa de pesca que emprega muita gente. Porém, conforme ouviu o pré-candidato, é necessário que o Estado facilite as questões burocráticas para esta empresa gerar mais emprego.

Espera que o Turismo Serrano e Litorâneo recebe mais apoio do Estado, principalmente com acessos, com investimentos nas rodovias, além de eventos como o Festival Gastro