Quem é o médico mossoroense que aparece nas pesquisas para deputado Estadual?

Quem é o médico mossoroense que aparece em praticamente todas pesquisas como possível deputado estadual eleito no Rio Grande do Norte nas próximas eleições de outubro? Trata-se do médico, ex-vereador, ex-prefeito de Governador Dix Sept Rosado Anax Vale, com filiação partidária ao União Brasil.

Anaximandro Rodrigues do Vale Costa, nasceu em Mossoró no dia 26 de maio de 1977. É filho do médico e ex-prefeito Francisco Adail Carlos do Vale Costa e da pedagoga e ex-vice-prefeita Zileide Rodrigues do Vale Costa. É o irmão do médico e atual prefeito de Governador Dix Sept Rosado, Artur Vale, e da dentista Alana Vale. É casado e têm três filhas.

Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, com pós-graduações em ultrassonografia geral e urgência, e emergência e medicina interna, Dr Anax já atuou em vários municípios da Região Oeste do Rio Grande do Norte, incluindo Mossoró, Serra do Mel, Governador Dix-Sept Rosado, Areia Branca, Tibau, Baraúna, Caraúbas, Apodi, Felipe Guerra, Janduís, Itajá e Jucurutu.

Dr. Anax já figurou entre os preferidos do eleitorado para deputado estadual em várias outras pesquisas, incluindo em dois levantamentos da Sensatus/Band RN, CDL Mossoró/Instituto TS2, Ranking IP/SENSUS e Brâmane/Blog do BG e agora Sistema Ponta Negra/Consult.

A pesquisa Sistema Ponta Negra/Consult foi realizada entre os dias 22 e 25 de junho de 2022 e entrevistou 1.700 eleitores. A margem de erro é de 2,3% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos BR-00969/2022 e RN/02501/2022.

VIDA POLÍTICA

Dr. Anax tem raízes políticas no município de Governador Dix-Sept Rosado. O seu pai Adail Vale foi prefeito de 1989 a 1992 e de 2005 a 2008; a sua mãe vice-prefeita de 1982 a 1988 e vereadora de 2001 a 2004, e o seu irmão é o atual prefeito.

Ingressou na política em 2004, quando foi candidato e eleito o segundo vereador mais votado de Governador Dix-Sept Rosado. Em 2007, ele foi eleito presidente da Câmara. Em 2008, assumiu a Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado pela primeira vez. Em 2012, foi eleito prefeito e permaneceu no cargo até 2016.

PRÉ-CANDIDATURA

Como pré-candidato a deputado estadual, Dr. Anax Vale defende a descentralização dos investimentos do Estado de forma a beneficiar e ajudar no desenvolvimento de todas as regiões do Rio Grande do Norte.

Segundo ele, é preciso investimentos nos hospitais regionais; abertura de policlínicas com consultas e exames em todas as regiões do Estado; o fim da fila de espera por cirurgias eletivas; reforço do contingente de policiais para fortalecer a segurança pública nos municípios; entre outras demandas que beneficiam o povo potiguar.