Inmet emite novo alerta de chuvas para Mossoró e mais 16 cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 16 municípios do interior do Rio Grande do Norte. O aviso é válido até 10h desta quarta-feira (6).

O alerta amarelo, de "perigo potencial", é o primeiro numa escala de três níveis - os outros são "perigo" e "grande perigo". Nesse tipo de alerta, as chuvas ficam entre 20 e 30 milímetros por hora e vão até 50 mm/dia. Além disso, os ventos podem correr entre 40-60 km/h.

O Leste potiguar, severamente atingidos por chuvas desde o último sábado (2), não teve municípios no alerta emitido pelo instituto. A região teve chuvas que, em quatro dias, superaram a média esperada para todo o mês de julho. A chuva causou alagamentos, abriu crateras e a água invadiu casas na capital. Moradores perderam tudo com as casas alagadas.

O Inmet diz que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não ficar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso seja necessário, as pessoas devem entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades atingidas

1. Alto do Rodrigues

2. Areia Branca

3. Baraúna

4. Caiçara do Norte

5. Carnaubais

6. Galinhos

7. Grossos

8. Guamaré

9. Jandaíra

10. Macau

11. Mossoró

12. Pedro Avelino

13. Pendências

14. Porto do Mangue

15. Serra do Mel

16. Tibau



Com informações do G1.