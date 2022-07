Governadora diz que o RN está preparado para retomar a produção de petróleo

A governadora Fátima Bezerra espera um novo ciclo do petróleo e gás no Rio Grande do Norte após a saída da Petrobras, com a venda dos ativos a empresas privadas.

Fátima Bezerra participou na tarde desta terça-feira, 5, da abertura da Mossoró Oil & Gás Expo 2022, no Exporcenter do Campus Central da Universidade Federal Rural do Semiárido.

Em seu discurso, a governadora lamentou o fato de a Petrobras ter se retirado do Rio Grande do Norte e falou que o novo ciclo de desenvolvimento econômico através da iniciativa privada.

Após discurso, o Secretário de Desenvolvimento Econômico Silvio Torquato assinou termo de compromisso com a 3R Petróleo & Gás, para investimentos no Rio Grande do Norte.

A Governadora Fátima Bezerra e o presidente da Rede Pedro, Gutemberg Dias, como testemunhas. Ela destacou a importância de eventos como o Mossoró Oil & Gás.

“Nós estamos aqui, exatamente, para facilitar a retomada da produção de petróleo e gás no Rio Grande do Norte. Eu quero dizer que nós estamos celebrando aqui o novo marco regulatório do gás no RN, sancionada neste segunda-feira, dia 4”, disse a governadora.

“Nós podemos dizer que o Rio Grande do Norte tem a legislação mais moderna, mais atrativa do Brasil, para o setor de gás”, acrescenta a governadora, ressaltando que este novo cenário, que vai possibilitar novos investimentos nos RN.

O diretor do SEBRAE, João Hélio, destacou que a função da instituição é exatamente capacitar as pequenas empresas que serão contratadas pelas grandes empresas que estão chegando para assumir a produção que antes era da Petrobras: 3R Petróleo e Gás e Potiguar E&P.

O presidente da Redepetro RN, Gutemberg Dias, informa que, além da exposição institucional, em mais de 90 estandes, o Moge contará com vasta programação técnica. As palestras e painéis temáticos serão apresentados, ao longo dos três dias de evento, nos espaços denominados de Arena Petróleo e Gás e Arena Inovação.

Programação

Na Arena Petróleo e Gás, segundo Gutemberg Dias, os painéis contemplarão discussões técnicas e mercadológicas, com enfoque no atual cenário e nas tendências do onshore brasileiro. As apresentações serão feitas por especialistas do setor, oriundos do Brasil e do exterior. A ideia é aprofundar as discussões em torno das novas oportunidades das atividades de petróleo e gás em terra do país.

Entre os destaques das temáticas no evento, ele aponta: caminhos para um marco regulatório; midstream/downstream - oportunidades do onshore brasileiro; empoderamento feminino no onshore brasileiro; tecnologias aplicadas à recuperação em campos maduros; além de novas fronteiras de óleo e gás; perspectivas do mercado do gás no onshore; e poço transparente - desafios técnicos e regulatórios.

“Já na Arena Inovação, haverá discussões e apresentação de soluções tecnológicas e inovadoras para melhorias de processos, oficina para projetos de P, D & I para óleo e gás, além do Demoday Mossoró Oil & Gás (pitch de startups selecionadas para empresas de óleo e gás convidadas)”, informa.

Paralelamente, ocorrerá a programação científica, no III Simpósio de Petróleo e Gás do Onshore Brasileiro, realizado em parceria com a Ufersa, que reunirá profissionais, estudantes e pesquisadores da área de petróleo e gás, com ênfase em exploração onshore. O evento também oferecerá apresentações de trabalhos, plenárias e minicursos.

Negócios

O gestor do projeto de Petróleo e Gás do Sebrae RN, Robson Matos, acrescenta que o Moge vai além das exposições e discussões em torno da cadeia produtiva do petróleo e gás. “Também oportuniza geração de novos negócios, ao promover intercâmbio comercial entre empresas compradoras e fornecedoras do setor, em evento denominado PetroSupply Meeting”, diz. Capitaneado pelo Sebrae RN, a iniciativa contempla negócios tanto no segmento de exploração e produção quanto no setor de refino e transporte. Na edição deste ano, os encontros de negócios ocorrerão das 14h às 18h, nos três dias de programação.

Inscrições

Interessados em participar das palestras e painéis da edição 2022 do Moge têm até domingo (3) para efetuar a inscrição, no site institucional do evento https://mossorooilgas.com.br/, onde devem preencher o formulário disponível na aba “inscrições”. Após esse prazo, serão aceitas somente inscrições na modalidade presencial.

O evento

O Mossoro Oil & Gas surgiu em 2016, como Fórum Onshore Potiguar. Em seis anos, evoluiu de 10 estandes e 100 pessoas para 80 estandes e mais de 2.000 participantes. É realizado pela Redepetro RN e Sebrae RN, com apoio de ABPIP, FIERN, Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró, patrocinadores e outros parceiros. O evento reafirma Mossoró como capital do onshore brasileiro em fase otimista do setor em face do reaquecimento da produção.