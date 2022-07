“Acredito que só existe desenvolvimento econômico, de fato, com educação”, diz Souza

O deputado estadual Souza (PSB) destacou em seu discurso, durante sessão ordinária desta terça-feira (05), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a assinatura da Ordem de Serviço para a construção do Instituto Estadual de Educação Profissional – IERN – no município de Areia Branca.

O parlamentar anunciou que a obra deve ficar pronta em oito meses e entrar em funcionamento em 2023. A estimativa é de que a unidade atenda a cerca de 1,5 mil estudantes da Região da Costa Branca.

“Sou um entusiasta da interiorização do desenvolvimento e acredito que só existe desenvolvimento econômico, de fato, com educação e capacitação profissional. A chegada desse equipamento vai trazer bons frutos para Areia Branca e para região da Costa Branca”, disse Souza.

Souza ressaltou que o ensino profissionalizante é a grande aposta para transformar a situação econômica e social do Estado. “Destacar o empenho da governadora Fátima em levar o IERN, que vai transformar a região, gerando emprego e renda. Esse é o caminho”, resumiu.

O IERN será erguido às margens da BR-110, no bairro Pedrinhas, na entrada da cidade de Areia Branca.