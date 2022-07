Diretora da Almeida Castro agradece ao deputado Benes por emenda de R$ 329.456,00

A diretora geral do HMAC, Larizza Queiroz, disse que os recursos são de fundamental importância para manter os serviços de alta complexidade em obstetrícia oferecidos pela instituição da população de todo o Oeste do Rio Grande do Norte, algo em torno de 800 mil habitantes, realizando uma média de 20 partos ao dia

O deputado federal Benes Leocádio destinou emenda no valor de R$ 329.456,00 para ajudar no custeio do Hospital Maternidade Almeida Castro, única com atendimento de obstetrícia de alta complexidade que atende todo o Oeste do Rio Grande do Norte, realizando uma média de 20 partos ao dia.

O anúncio do envio dos recursos foi feito pelo próprio deputado federal em suas redes sociais. “Tá na conta”, afirma o deputado federal Benes Leocádio, fazendo referência ao depósito por parte do Governo Federal do valor da emenda na conta da Prefeitura Municipal de Mossoró para ser repassado para o HMAC.

A diretora geral do HMAC, Larizza Queiroz, disse que os recursos são de fundamental importância para ajudar a manter os serviços de alta complexidade em obstetrícia oferecido pela instituição da população de todo o Oeste do Rio Grande do Norte, algo em torno de 800 mil habitantes de mais ou menos 70 municípios.

Larizza Queiroz destaca que o deputado federal Benes Leocádio visitou as instalações do HMAC há alguns anos e conheceu o trabalho realizado nos 17 leitos de UTI Neonatal, 15 leitos de Unidade de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo), além de e 18 leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa).

Além desta estrutura, o HMAC também oferece serviços de apoio a Gestão de Alto Risco, apoio as mães que estão com bebes internados na instituição, programa de aleitamento materno em parceria com o Banco de Leite, programa de apoio as crianças que nascem com baixo peso ou prematuras por até 2 anos, entre outros serviços igualmente importantes.

A diretora geral Larizza Queiroz disse que só tem a agradecer ao apoio que tem recebido do deputado ao longo dos anos no trabalho de restauração e manutenção dos serviços de obstetrícia em Mossoró, para atender toda a região e de estados vizinhos, missão esta que recebeu no final de 2014 da Justiça Federal e que está cumprindo com muito esforço até os dias atuais.





Intervenção judicial

Em outubro de 2014, as três instâncias do Poder Judiciário (Federal, Trabalho e Estadual) decretaram (em cinco processo) intervenção judicial, em função de inúmeras irregularidades na gestão da época na instituição, que resultaram em enormes prejuízos financeiros aos servidores, fornecedores e principalmente a população da região.

Em Audiência Conjunta, coube a Justiça Federal conduzir o processo. Larizza Queiroz, juntamente com uma equipe técnica de apoio, recebeu a missão de reabrir os serviços (haviam fechado um mês antes), restaurar a estrutura, ampliar e manter, usando recursos do SUS, com contrapartidas previstas previstas em lei do Município de Mossoró e do Governo do Estado. Ao longo do trabalho, recebeu apoio da Justiça do Estado e de mandatos preocupados com a população, como o de Benes Leocádio.