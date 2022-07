RN abre licitação para compra de equipamentos de manutenção para o Hospital da Mulher

O Governo do RN, por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap RN) está promovendo licitação do tipo Shopping para aquisição de equipamentos e ferramentas de manutenção do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em construção em Mossoró.

As empresas interessadas devem enviar propostas até as 23h59 (horário de Brasília-DF) desta sexta-feira (8).

As propostas de cotação de preços (SDP) e documentos necessários (vide Edital) devem ser enviados para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregues no seguinte endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do RN, no bairro de Lagoa Nova.

O certame de Nº 427/2022 é destinado à aquisição de equipamentos que possibilitarão o funcionamento pleno do hospital e tem como itens a serem adquiridos luvas, aventais, óculos de proteção, até chaves de fenda e de precisão, passando por artigos como carrinho de mão, furadeira, placas e cones de sinalização.

Poderão participar licitantes nacionais ou estrangeiros, individualmente ou consorciados, que atendam às condições exigidas no edital.

“Enquanto trabalhamos para dar celeridade às obras do hospital, os processos de licitação para aquisições de equipamentos também estão em andamento. Somente assim poderemos entregar a unidade totalmente a serviço da população”, disse o secretário de infraestrutura, Gustavo Coêlho.

O gestor está respondendo pelo Projeto Governo Cidadão (em Substituição Legal - Portaria Nº 68, de 28 de março de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de março de 2022).

O Edital está disponível no www.governocidadao.rn.gov.br. Na aba de licitações abertas. (https://bit.ly/3AtC3dn)

O investimento se dará por meio do Governo Cidadão e Sesap, e de dotação orçamentária garantida pelo acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial.

Para mais esclarecimentos, as empresas interessadas em participar do certame podem buscar a Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do RN, no Centro Administrativo do Estado, ou contactá-la por meio do (84) 3232.1964 ou do e-mail: pegovernocidadao@gmail.com.

HOSPITAL DA MULHER

A obra é prioridade do Governo do RN e conta com o investimento de R$ 134 milhões, que contempla a construção do hospital e a aquisição dos equipamentos. Os recursos foram garantidos pelo empréstimo junto ao Banco Mundial, por meio do Governo Cidadão e Sesap. A unidade, que está com mais de 87% concluída, será entregue em dezembro de 2022.

ACESSE O EDITAL para aquisição de equipamentos e ferramentas para manutenção do Hospital Regional da Mulher: https://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=frm_licitacoes_abertas&tipo=3&id=410