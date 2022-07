Pesquisa eleitoral TCM/TS2 aponta liderança de Isolda em Mossoró

A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (7). Isolda tem 2,0%, seguida por Larissa Rosado, também com 2,0%, Soldado Jadson com 1,8% e Jorge do Rosário com 1,7%. A deputada, atualmente, única representante de Mossoró no legislativo estadual, vem demonstrando praticamente em todas as pesquisas um bom posicionamento na intenção de votos do mossoroense para sua reeleição à cadeira na Assembleia Legislativa.