Pesquisa TS2/TCM: Em Mossoró, Fátima tem 40% das intenções de voto e Styvenson 10%

Pesquisa TS2/TCM para as eleições de 2022, divulgada nesta quinta-feira (07) pela tcm, traz o cenário para Governo do Estado em Mossoró. A atual governadora Fátima Bezerra (PT) aparece em primeiro lugar com 40% das intenções de voto. Em seguida, ‘Não sabem/Não responderam’ somam 23%. Brancos/Nulos/Nenhum foram 20%.

O senador Styvenson Valentim (Podemos) aparece como o segundo candidato mais citado com 10% das intenções. Em seguida, Fábio Dantas (Solidariedade) aparece com 5%. Clorisa Linhares (Brasil 35) surge com 2% das intenções de voto.

Danniel Morais (Psol), Rosália Fernandes (PSTU) e Wesli Natal Zueira (Democracia Cristã) foram citados mas não atingiram 1%.



A pesquisa também perguntou sobre a rejeição aos candidatos. Os entrevistados foram questionados sobre: em quem não votariam de jeito nenhum para Governo do Estado?

Neste cenário, 31% dos eleitores ‘Não souberam/Não responderam’. 22% disseram que não votariam em nenhum dos candidatos.

O senador Styvenson Valentim (Podemos) lidera a rejeição com 15%. A governadora Fátima Bezerra (PT) surge logo depois com 14%. Os que votariam em qualquer um dos candidatos somaram 13%. A candidata Clorisa Linhares é rejeitada por 13% dos entrevistados.

Wesli Natal Zueira (Democracia Cristã) aparece com 11% de rejeição. Os candidatos Danniel Morais (PSOL), Fábio Dantas (Solidariedade) e Rosália Fernandes (PSTU) aparecem nesta ordem com 10% de rejeição.

A pesquisa tem a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 781 eleitores de Mossoró entre os dias 1º e 3 de julho de 2022. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a atual conjuntura, considerando a margem de erro. Os percentuais podem eventualmente não totalizar 100% em decorrência dos arredondamentos.

A pesquisa foi contratada pela PROGRAMADORA CANAL TCM LTDA (CNPJ: 04209895000120), e está registrada sob número RN-09166/2022.