Dia da Alegria: dentista alerta sobre a relação entre uma boa alimentação e o sorriso

Para celebrar o Dia Mundial da Alegria, neste 8 de julho, por que não uma boa dose de risadas? Os benefícios do sorrisos diário, para à saúde, são muitos. Neste contexto, é importante lembrar de cuidados com a saúde bucal e de como uma má alimentação pode prejudicar um sorriso saudável.

A dentista do Sistema Hapvida, Suyana Carneiro, afirma que com uma alimentação rica em comidas industrializadas e grandes quantidades de sódio, o organismo não recebe os nutrientes necessários para manter a saúde da boca e podem provocar doenças periodontais como o mau hálito.

A atenção, segundo ela, deve estender-se ao consumo de açúcar: “Alimentos como doce, biscoito, balas, chicletes e refrigerantes são extremamente ricos em açúcar, que, como todos sabem, é o principal causador das cáries, outro problema comum e que ameaça a manutenção de um bom sorriso”, diz Suyana.

Alimentos com excesso de açúcar e carboidrato, inclusive, como conta a dentista do Sistema Hapvida, provocam a queda do pH do dente, além da desmineralização do esmalte, o que pode levar ao desconforto na polpa do dente e até mesmo gerar um canal.

Por outro lado, há alimentos que se apresentam como amigos do sorriso. “Também existem alimentos bons para a saúde bucal, como as frutas cítricas, por exemplo, que protegem o tecido das gengivas e auxiliam na cicatrização; mas nada em excesso”.

A melhor indicação, de acordo com Suyana, é uma dieta equilibrada, “para ajudar a deixar a boca e os dentes saudáveis” e o sorriso pronto para manifestar a alegria.