Pezão bate à porta dos parlamentares do RN por calçamento para Umarizal

Prefeito Raimundo Pezão disse que conseguiu apoio com deputados federais, estaduais, senadores e também diretamente com os governos do Estado e da União e espera até metade do ano que vem calçar 8 grandes ruas e asfaltar todo o Centro de Umarizal. Ele disse que encontrou a cidade com 50% das ruas sem calçamento e drenagem e confirmou que realente isto é um dos principais desafios de sua gestão, pois se trata de obras importantes para a qualidade de vida da população, mas que são muito caras, necessitando deste empenho junto a bancada federal, ao Estado e a União.

Um dos principais desafios da atual gestão no município de Umarizal, é reduzir o número de ruas sem calçamento e drenagem (50% das ruas da cidade), obras consideradas caras e que são de fundamental importância inclusive para a saúde de quem reside nestes bairros.



O prefeito Raimundo Pezão disse que tem total ciência desta importância e que realmente o município de Umarizal, com pouco mais de 10 mil habitantes, não tem os recursos necessários para calçar todas as ruas da área urbana, melhorando assim, a vida dos moradores.

Entretanto, assegura que tem dedicado muito esforço junto aos parlamentares para conseguir os recursos em Brasília ou Natal em benefício da população de Umarizal, "para o morador ter a rua que moram calçada, drenada, entre outros benefícios.





Em sua busca, Pezão disse que recebeu apoio de vários parlamentares, do Governo do Estado e também do Governo Federal. Recentemente recebeu a Governadora Fátima Bezerra e também o então Ministro Rogério Marinho.

Ao todo, conseguiu calçamento para 8 ruas e cerca de 22 mil metros quadrados de asfalto, recursos que conquistou batendo na porta do Governo Federal e do Governo do Estado. "Não tenho vergonha de pedir para o povo de Umarizal", diz.

"Conquistamos também R$ 800 mil para o Parque de Exposições, para o Açude Público. Temos mais R$ 180 mil para iluminação pública, para iluminação Av Rio Umari. Temos 300 mil enviados pelo Senador Jean Paul para uma Areninha", diz.

Para calçamento, uma das emendas conquistadas foi destinada pelo deputado federal Benes Leocádio (cerca de R$ 500 mil), que está sendo usada para calçar Rua Santa Luzia, que ele visitou os trabalhos na noite desta sexta-feira, 8, tendo sido recebido com festa pelos moradores.

O prefeito Raimundo Pezão estava acompanhado com secretários, vereadores e principalmente com os moradores da Rua Santa Luzia. “Essa pavimentação trás diversos benefícios e melhorias para todos os nossos munícipes”, observa o gestor.





"Estamos a todo vapor na conclusão da pavimentação da Rua João Abílio, no bairro São José, dessa forma, estará melhorando o acesso dos moradores daquela localidade. Em breve, outras ruas estarão iniciando o serviço de pavimentação em nosso município", acrescenta.

“O nosso compromisso com o povo é de trazer benefícios e melhorias para todos. Em breve, outras ruas estarão iniciando os serviços de pavimentação”, destaca o gestor, mostrando que também está trabalhando na limpeza e recuperação das ruas que ainda não receberam o benefício do calçamento e da drenagem.

Este e outros temas foram pauta em entrevista ao Programa Mossoró Hoje nas ondas do Rádio. Hoje eu não represento Raimundo Pezão e sim o povo de Umarizal. "Município pequeno como Umarizal precisa de parceria, sendo parceiro com Umarizal, é meu parceiro também", destaca o prefeito Raimundo Pezão.

Com o esforço realizado junto a bancada federal e estadual, assim como diretamente junto ao Governo do Estado e Governo Federal, o prefeito Raimundo Pezão espera chegar a pelo menos 65% da área urbana calçada e a região central com asfalto.