"Já são mais de 3.295 cirurgias de cataratas realizadas", diz Allyson Bezerra

O prefeito Allyson Bezerra e a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, estiveram hoje visitando o mutirão de cirurgias oftalmológica na Clínica HGO, dentro do programa para zerar as filas por cirurgias eletivas em Mossoró-RN.

Em contato com a imprensa, o prefeito Allyson Bezerra disse que o trabalho já atingiu sua meta de zerar as filas de cirurgias ginecológica, que passava de 500 pessoas, através de uma parceria com o Hospital Maternidade Almeida Castro.

Neste caso, já estão fazendo as cirurgias que vão aparecendo na Secretaria de Saúde, a paciente é inserida na Central de Regulação de Leitos, rapidamente se faz os exames e é encaminhada para se realizar o procedimento cirúrgico.

O prefeito Allyson Bezerra em visita ao HGO, na manhã deste sábado, 9.





Já com relação a fila por cirurgia oftalmológica, a secretária Morgana Dantas disse que a fila passava de 4 mil pessoas em 2021. Estas pessoas, segundo o prefeito Allyson Bezerra, já tinha dificuldades para ver em função da demora da cirurgia de catarata.

Ao todo, já foram realizadas mais 3.295 cirurgias e neste sábado, 9, a meta era realizar pelo menos 60 procedimentos na Clinica HGO. Trata-se de um procedimento, que em função da tecnologia, é rapidamente realizado e, em poucos dias, o paciente volta a enxergar.

O mutirão de cirurgias oftalmológica estão sendo realizadas de segunda á sábado e, segundo o prefeito Allyson Bezerra, a meta é zerar a fila da oftalmologia nos próximos meses.

O prefeito Allyson Bezerra volta a bater na teclam que espera que o Governo do Estado agilize o trabalho para também zerar as filas por cirurgias ortopédicas, que é de responsabilidade do Governo do estado, reduzindo, assim, o sofrimento de quem está no hospital ou casa.

Quadro desesperador

Quando assumiu a gestão em 2021, o prefeito Allyson Bezerra encontrou filas enormes por cirurgias eletivas, devido a dois motivos:

1 – À gestão de Rosalba Ciarlini, no período de janeiro de 2018 a setembro de 2019, contratualizou as cirurgias, as fez, mas não pagou.

A dívida passa de R$ 50 milhões junto ao Hospital Maternidade Almeida Castro, Oncologia e Hospital Wilson Rosado.

2 – A pandemia que começou em 2020 impediu que a gestão da época, mesmo que tivesse a intenção (não demonstrou isto), não teria como fazer devido a Pandemia causada pelo novo corona vírus. Estes dois fatores, restaram por dificultar a contratualização de cirurgias no período de 2021, já na gestão do atual prefeito Allyson Bezerra.

O prefeito Allyson Bezerra disse que bateu à porta dos parlamentares por recursos para cirurgias. O senador Styvenson Valentim destinou R$ 3,39 milhões, sob a fiscalização do Ministério Público Estadual, para a Prefeitura de Mossoró custear as cirurgias, contribuindo, assim, de forma significativa para zerar as filas de ginecologia e breve de oftalmologia.