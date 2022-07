São João na praia terá shows de Darlan Dias, Beth e Jamir e Renato Falcão, em Tibau

O São João da Praia, em Tibau, começou quinta-feira, 7, com apresentações de quadrinhas juninas e shows no Arena. Na sexta-feira ocorreu festival de quadrilhas e mais shows na Arena na estrada da cidade. Os shows se repetem neste sábado até o encerramento domingo.

O município de Tibau, distante 40 km de Mossoró, vivenciou nesta final de semana, o seu primeiro São João na Praia, em arena preparada pela Prefeitura na entrada da cidade.



O evento que começou na quinta-feira e termina neste domingo, atraiu grande público, não só da cidade, mas também de Mossoró, Icapuí/CE, Aracati/CE e Grossos/RN.





As quadrilhas com o grupo dos idosos “roubou” a cena com muita animação. Encantou o público presentes. Sorriso no rosto e muito movimento no corpo.

“Eles deram um show com suas apresentações”, disse a prefeita Lidiane Marques, que acompanhou o evento do início ao fim ao lado de secretários, vereadores, deputado federal Beto Rosado, deputado estadual Souza, ex-prefeito Naldinho, entre outras lideranças políticas.





Para finalizar à noite do primeiro dia, shows com os artistas Davson Forró Danado e também Jhon Modão. A festa teve continuidade na Sexta-feira, dia 7, com festival de quadrilhas.

“Após a apresentação das quadrilhas, um show de alegria e brilho, ocorreu show de Forró do Severo e Banca, assim como Dantas do Forró e Banda.

Já neste sábado, está previsto Darlan Dias, Beth e Jamir e Renata Falcão. O encerramento, no domingo, dia 10, será com Tássio Farias e Iuri Morais.

Contamos com a presença de todos para prestigiar o encerramento deste maravilhoso evento que valoriza a nossa cultura”, observa o secretário de Cultura Raimundo Nonato.