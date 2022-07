RN: Semana com previsão de dias mais ensolarados e chuvas com baixa intensidade

Depois de uma semana muito chuvosa, seguido de um final de semana mais seco, a tendência é de dias mais ensolarados, com bastante vento e chuvas com baixa intensidade.

As análises do Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) apontam a ocorrência de chuvas de terça a domingo, concentradas nas madrugadas e início das manhãs, nas regiões Leste e Agreste. “Chuvas mais intensas são esperadas para sábado (16), mas não há tendência de volumes acima do normal como ocorridos nos últimos dias“, explicou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

O meteorologista explica que a condição de vento mudou e que no momento os ventos de sul/sudeste são os que estão atuando na costa potiguar.

“Nessa época do ano, os ventos são os causadores das chuvas no litoral e agreste potiguar. Os ventos de sul/sudeste provocam chuvas mas com menos instabilidades, menos intensidade de chuvas no litoral. Os ventos de Leste associados com o aquecimento das temperaturas das águas superficiais do Atlântico provocaram as chuvas contínuas e com intensidade como as vistas recentemente”, disse.

Os primeiros onze dias de julho registra que 130 municípios já atingiram volumes de chuva de normal a acima do normal esperado para o mês inteiro.

Nesses primeiros dias a média de volumes acumulados superou 200mm em diversos municípios na região litorânea e agreste do estado. De acordo com o Sistema de Monitoramento, os maiores acumulados ocorreram em Vila Flor, 463,2mm, Baia Formosa, 325,6mm e Natal, 285mm.

Previsão do tempo dia a dia

11/07/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

12/07/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral.

13/07/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com pancadas de chuva no Litoral e Agreste.

14/07/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral.

15/07/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com pancadas de chuva no Litoral e Agreste.

16/07/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com pancadas de chuva no Litoral e Agreste.

17/07/22 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral.