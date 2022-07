“Pegamos um estado mais quebrado do que arroz de terceira”, diz Fernando Mineiro

Mineiro fez menção direta ao rombo de quase 1 bilhão só em atraso com os servidores públicos, inúmeras obras financiadas pelo Banco Mundial paradas. Confira entrevista Completa no Canal Doze Horas

O ex-secretário de Projetos Fernando Mineiro disse que a governadora Fátima Bezerra encontrou o Estado mais quebrado do que arroz de terceira.

A declaração foi em entrevista ao Programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, que vai ao ar pela Difusora de Mossoró e nas redes sociais do MH.

Mineiro fez menção direta ao rombo de quase 1 bilhão só em atraso com os servidores públicos, inúmeras obras financiadas pelo Banco Mundial paradas.



Disse que estes projetos são do governo Rosalba, que não teria tido competência para executa-las. Disse que Robinson assumiu e foi o mesmo que juntar “tomé” com “bebê”, e as obras ficaram como estavam pior.

As obras das estradas 011 e 016, cortando a Serra do Mel, tiveram seus projetos concluídos e as obras executadas. “Está concluída e são lindas”, diz Fernando Mineiro.

Ainda também citou o caso do Açude de Lucrécia, que foi feito a obra errada na gestão Robison e o Banco Mundial exigiu que a obra fosse toda refeita.

O Fernando Mineiro destacou o trecho 3 da Estrada do Melão, que o governo do estado transferiu para o Governo Federal. Ele disse que o IDEMA acaba de liberar a licença ambiental para fazer a obra, que deve ser feita até o final do ano.

Mineiro também falou sobre a onda de violência movida pelo ódio. “Precisamos voltar a sociedade onde as diferenças entre as pessoas não sejam tratadas na bala”, diz.

