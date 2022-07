"Impactada e impressionada com o belíssimo trabalho aqui realizado”, diz corregedora sobre o HMAC

A corregedora-geral do MPRN, Iadya Gama Maio, acompanhada com o promotor Rodrigo Pessoal e equipe técnica, inspecionou na tarde desta segunda-feira, 11, o funcionamento do Hospital Maternidade Almeida Castro, que é administrado por uma junta de intervenção judicial fiscalizado pelo Ministério Público

A corregedora-geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Iadya Gama Maio, acompanhada com uma equipe técnica, fez uma inspeção nas instalações do Hospital Maternidade Almeida Castro, oportunidade que conheceu a estrutura e a forma de custeio. "Eu saio daqui muito impactada e impressionada com o belíssimo trabalho aqui realizado”, diz Iadya Gama Maio.

Acompanhada com o promotor de Justiça Rodrigo Pessoa, com atribuições na Promotoria de Justiça com atribuições na Saúde, a corregedora Iadya Gama primeiro conheceu as instalações da maternidade. Esteve na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e conversou com os enfermeiros sobre os cuidados ofertados aos bebês que nascem prematuros e com baixo peso.

A equipe da Corregedoria do MPRN visitou também a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa), onde conversou com as mães que ali cuidavam dos bebês. Soube através das mães que elas de várias partes do Rio Grande do Norte e são atendidas.

Acompanhou também o trabalho de restauração do Alojamento Conjunto e passou no Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico. Assistiu uma apresentação da Diretora Geral Larizza Queiroz, destacando como a restruturação da maternidade foi feita, como pagou as dívidas milionárias, ao mesmo tempo que custeia uma média de 20 partos ao dia.

Larizza Queiroz destacou que parte dos recursos vem fundo a fundo do SUS, o governo do Estado assumiu uma parte que lhe é de sua obrigação e o município de Mossoró a outra parte. O Trabalho começou em outubro de 2014, quando a Maternidade chegou a fechar, devido aos problemas administrativos e de desvios de recursos públicos apontados pelo MPRN.

Atualmente são quase 200 leitos, com UTI Neonatal e adulto, além de uma série de programas que auxiliam nos cuidados dedicados as mães e aos bebês, principalmente os cerca de 1800 que nascem anualmente prematuros (10%) e com baixo peso (15%).



O HMAC é gerido através da APAMIM, que também geriu o Hospital Covid19 durante a pandemia, ajudou o governo do Estado a instalar leitos de UTI no Hospital Regional Tarcísio Maia, no Hospital Regional Rafael Fernandes e atualmente trabalha também na gestão do Hospital Regional da Policia Militar, em Mossoró.

Todo este trabalho, conforme o promotor de Justiça Rodrigo Pessoa, é graças a dedicação e zelo pelo bem público de Larizza Queiroz. Por sua vez, Larizza Queiroz agradece aos elogios e enaltece o trabalho da enfermagem, que conseguiram realizar um trabalho magnífico durante a pandemia e também em suas funções no HMAC.

“Nossa, fiquei impressionada com o trabalho que o pessoal faz aqui. Maravilhoso! O que me chamou muito atenção é que não vi nenhuma maca nos corredores. Acho que isto aí é uma grande vitória. O pessoal é muito esforçado. Conversei com algumas mães lá no interior do Hospital e todas estavam gostando muito da experiência e do trabalho. Então, assim, saio daqui muito impactada, impressionada com o belíssimo trabalho que está sendo desenvolvido”, destaca a corregedora geral do MPRN, após visita ao HMAC.

Audiência Pública

Nesta quinta-feira, 12, a corregedora-geral do MPRN, Iadya Gama Maio, participa de audiência pública na Câmara Municipal de Mossoró, ocasião que pretende ouvir os representantes do povo sobre o que o MPRN pode fazer para melhorar a prestação de serviço a sociedade.