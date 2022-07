“Mais uma classe está sendo valorizada”, diz Cinhia sobre aprovação do piso dos agentes de saúde e endemias

Na manhã desta segunda (11), a prefeita Cinthia Sonale participou de sessão extraordinária na Câmara municipal onde foi aprovado o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de endemias de Grossos.



A sessão foi convocada pela própria chefe do executivo, que comemorou a fixação por lei dos novos valores a serem pagos às categorias, numa demonstração de apreço e respeito pelas causas de interesse do serviço público.



“Hoje mais uma classe está sendo contemplada com a valorização dos seus salários. É muito importante para a nossa gestão acompanhar de perto momentos felizes para o nosso povo, que melhoram a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo e estamos sempre à disposição”, disse a prefeita.



Vale lembrar que antes da atualização dos vencimentos, os profissionais dessa área recebiam no mínimo R$ 1.550,00, e a partir de agora não poderão ganhar menos do que R$2.424,00. Tal incremento na remuneração tem grande impacto na vida desses trabalhadores, conforme expõe o comentário a seguir.



“É um momento histórico, pois essa é uma luta de mais de 30 anos. E a gente sair de casa para trabalhar e saber que temos um salário digno pra receber é algo muito importante, principalmente no momento que estamos enfrentando em nível nacional de tantas dificuldades financeiras”, ponderou Graça Paulino, agente comunitária de saúde do município.



Importa destacar que a prefeitura também alterou a forma de calcular o adicional de insalubridade dessas categorias, que passa a incidir não mais sobre o salário mínimo mas sobre o salário-base. Essa mudança era uma demanda antiga assegurada por lei mas negligenciada pelas gestões anteriores. Felizmente o governo Cinthia corrigiu a base de cálculo, impedindo assim a perpetuação de perdas salariais acumuladas nas últimas décadas para os servidores em questão.



Além da pauta voltada para os agentes de saúde e de endemias, a câmara aprovou na mesma sessão outros projetos de autoria do Executivo, como o que facilita a instalação de empresas em Grossos a partir da isenção de impostos,e o que autoriza aplicação de recursos na reforma do Pórtico da entrada da cidade.