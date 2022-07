Governadora Fátima reconhece Festas de Sant’Ana como patrimônios culturais imateriais do RN

As festividades de Sant'Ana em Caicó, Currais Novos e Santana do Matos, foram reconhecidos como patrimônios culturais imateriais do Rio Grande do Norte. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (12). O projeto é de autoria do deputado Ubaldo Fernandes (PSDB) e foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa no último dia 14 de junho, e dependia o da sanção da governadora para se tornar lei, o que aconteceu hoje. A Festa de Sant'Ana em Caicó é, desde 2010, patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os primeiros registros no município são de comemorações em 1748.