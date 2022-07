RN tem 174 mil pessoas afetadas pelas chuvas; governo anuncia medidas emergenciais

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte vai intensificar o trabalho de atendimento à população dos municípios atingidos pelas chuvas no estado.

Nesta quarta-feira (13), às 10h30, serão anunciadas medidas emergenciais para os 21 municípios que estão em situação de emergência.

A reunião ocorrerá no auditório da Governadoria, Centro Administrativo, com a presença da equipe do governo e representantes dos 21 municípios afetados.

Até às 18h desta terça-feira (12), a Defesa Civil do RN havia apresentado os seguintes dados:

Municípios afetados no RN = 21

Total de desalojados = 1.920 pessoas

Total de desabrigados = 1.540 pessoas

Total de afetados = 174.028 pessoas