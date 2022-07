Agricultores de Grossos recebem sacaria para colheita do Projeto do Algodão Agroecológico Potiguar

A prefeitura de Grossos realizou, nesta terça-feira (12/07), mais uma etapa do projeto Algodão Agroecológico Potiguar com a entrega da sacaria do algodão, para que os produtores possam colher e, logo seguida, enviar para a empresa compradora do produto.

Os agricultores cadastrados no projeto do Algodão Agroecológico Potiguar receberam, cada um, 20 sacos para armazenar o produto e já estão finalizando o processo de colheita com orientação da Emater.

A plantação do algodão teve início em janeiro deste ano em consórcio com outras culturas alimentares, como milho, feijão ou gergelim, conforme orientação do projeto.

Na etapa anterior, a prefeita Cinthia Sonale realizou a entrega dos cadernos aos produtores para dar início as atividades do projeto, juntamente com o corte de terra e as sementes para o plantio do Algodão.

Grossos está entre as únicas três cidades da região contempladas com o projeto do algodão, fruto do esforço da gestão da prefeita Cinthia em parceria com a Emater e o Governo do estado.

“Esse projeto é mais um que apoiamos e incentivamos. Nossa gestão acredita e investe na agricultura familiar como forma de geração de renda para a população da zona rural. Nós conseguimos inserir os agricultores no projeto e eles vão ter a produção garantida sem custos, com a venda direta do produto, porque o governo do estado já tem a empresa para fazer a compra o produto direto do agricultor”, ressalta.

De acordo com o técnico da Emater, Moacyr Januário, na próxima semana, os agricultores receberão a visita da primeira vistoria de um auditor interno para o processo de certificação de produtos orgânicos.

Em Grossos, o projeto Algodão Agroecológico irá beneficiar agricultores dos Assentamentos e a comunidade do Boi Morto.