IDEMA libera licença para a CODEVASF asfaltar a Estrada do Melão

Em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, que vai ao ar de segunda a sexta pela Rádio Difusora de Mossoró, o ex-secretário estadual de Gestão de Projetos e Articulação Institucional, Fernando Mineiro, disse que o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA) liberou a licença para a Codevasf asfaltar o bloco 3 da estrada do melão.

A Estrada do Melão interliga a BR 304, na região de Cacimba Funda (divisa do Rio Grande do Norte com o Estado do Ceará), a RN 015, no município de Baraúna. Ao todo, serão asfaltados mais ou menos 15 km de rodovia estadual com recursos federais. A Licença de Instalação e Operações da Estrada do Melão liberada pelo IDEMA foi assinada no dia 6 de julho de 2022.

O projeto para asfaltar o trecho da Estrada do Melão já tem quase 12 anos. É fundamental para escoar a produção de melão e outros produtos rurais da região da Maísa. Entretanto, os governos não tocaram as obras, principalmente devido ao fato de haver muitos erros no projeto original. Na gestão de Fátima Bezerra, estes erros foram sanados.



Fernando Mineiro contou ao MH nas Ondas do Rádio, apresentado por Cezar Alves e Carla Albuquerque, que sanou os problemas também de projetos de várias outras obras importantes no Rio Grande do Norte, destacando em Mossoró o Hospital Regional da Mulher, que havia sido projetado para ser feito dentro de uma lagoa e não havia previsão de drenagem.

Sobre a Estrada do Melão, segundo o ex-secretário (atualmente está pré-candidato a deputado federal), quando o Governo do Estado já estava aguardando superar os últimos problemas para iniciar as obras, o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, solicitou a obra para executar, cabendo ao Estado somente liberar a licença do IDEMA.

A documentação já foi entregue a CODEVASF, contratada pelo MDR, para executar as obras. O próximo passo, é a Codevasf anunciar o cronograma de execução da obra. Na região de Mossoró, além desta obra importante, também tem outros investimentos federais necessários, como a Estrada do Cajueiro, a duplicação da Av Francisco Mota, iluminação do Complexo Viário de Mossoró, Duplicação da BR 304, entre outras.