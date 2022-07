Imunização contra a raiva em Mossoró terá dez pontos extras nesta sexta, 15. Os locais escolhidos, em sua grande parte, são UBSs. A campanha nacional teve início em 4 de julho e se estenderá até 2 de setembro. O horário de vacinação ocorre das 8h às 13h. Os animais domésticos poderão ser imunizados contra a doença nas UBSs Cid Salém, no bairro Abolição IV; Ildone Cavalcante, no Barrocas; Lahyre Rosado, no Sumaré; Maria Neide, no Dom Jaime Câmara; Francisco Pereira Azevedo, no Liberdade I; Maria Soares, no Alto de São Manoel; Chico Porto, no Aeroporto; Francisco Nazareno, no bairro Dix-sept Rosado; e José Leão, no Alto da Conceição. O 10º ponto escolhido é a Praça Américo Simonetti, no bairro Abolição V.

Na próxima sexta-feira (15), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibilizará 10 pontos para a vacinação antirrábica no município.

Os locais escolhidos, em sua grande parte, são Unidades Básicas de Saúde (UBSs).A campanha nacional teve início em 4 de julho e se estenderá até 2 de setembro.

O horário de vacinação ocorre das 8h às 13h. Os animais domésticos poderão ser imunizados contra a doença nas UBSs Cid Salém, no bairro Abolição IV; Ildone Cavalcante, no Barrocas; Lahyre Rosado, no Sumaré; Maria Neide, no Dom Jaime Câmara; Francisco Pereira Azevedo, no Liberdade I; Maria Soares, no Alto de São Manoel; Chico Porto, no Aeroporto; Francisco Nazareno, no bairro Dix-sept Rosado; e José Leão, no Alto da Conceição. O 10º ponto escolhido é a Praça Américo Simonetti, no bairro Abolição V.

“A gente vai fazer em dez pontos, que chamamos de volante, distribuídos pela cidade. Eles não serão pontos fixos. Teremos pontos variados. Outros bairros serão contemplados ao longo da campanha. Toda semana vamos escolher novos pontos para a imunização dos animais domésticos até o Dia D, onde fazemos a estratégia mais ampla nas unidades de saúde durante todo o dia”, disse o coordenador do CCZ, João Paulo.

Ele também destacou que a Secretaria de Saúde do município vem estudando outras estratégias para o complemento desta vacinação e que pede à população a colaboração levando seu animal de estimação para se vacinar contra a raiva.

“Pedimos à população que leve seu animal para vacinar nesses pontos disponibilizados nesta semana. A campanha é muito importante para manter a saúde, tanto da população geral como dos animais para prevenir contra a raiva, uma doença muito perigosa”, disse.

A campanha contra a raiva entrou na segunda semana. Nesta semana as equipes de vacinadores estiveram nas comunidades de Fazenda São João e Passagem de Pedra.

Na primeira semana a vacinação na zona rural se concentrou na Agrovila Maísa e comunidade Pau Branco. Até esta sexta-feira a expectativa é que os vacinadores visitem as localidades de Riachinho, Rancho da Caça, Serra Mossoró, Sítio Rincão, Sítio Carmo e Assentamento Melancias.

A vacinação contra a raiva também está sendo realizada na sede do Centro de Controle de Zoonoses, localizada à rua Moisés da Costa Lopes, nº 83, bairro Nova Betânia. A imunização ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h. Às sextas-feiras a vacinação acontece das 7h às 13h.

De acordo com o CCZ, a estimativa é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica se estenderá até o dia 2 de setembro. O Dia D de vacinação ocorrerá em 20 de agosto.

O vírus da raiva é um dos mais letais da natureza e provoca no ser humano e nos animais encefalite aguda e progressiva, que pode levar à morte.

BAIRROS E LOCAIS DE VACINAÇÃO NESTA SEXTA-FEIRA

- Abolição V (Praça Américo Simonetti)

- Abolição IV (Cid Salem)

- Barrocas (UBS Ildone Cavalcante)

- Sumaré (UBS Lahyre Rosado)

- Dom Jaime (UBS Maria Neide)

- Liberdade I (UBS Francisco Pereira Azevedo)

- Alto de São Manoel (UBS Maria Soares)

- Aeroporto (UBS Chico Porto)

- Dix-sept Rosado (UBS Francisco Nazareno)

- Alto da Conceição (UBS José Leão)