Isolda cobra punição ao deputado Michael Diniz por quebra de decoro

Nesta terça-feira (13) a Assembleia Legislativa reuniu o Colegiado de Líderes e, a pedido de Isolda, tratou sobre as condutas do deputado suplente Michael Diniz do Solidariedade na ALRN.

Em recente empossado na Assembleia, o suplente sugeriu tratamento psiquiátrico às pessoas LGBTI, dizendo que o movimento não cabia na sociedade.

Desta vez, o deputado publicou uma foto fazendo arminha com as mãos, juntamente com outras pessoas, em frente ao gabinete da deputada Isolda.

“Em meio à violência política que vem se acirrando no nosso país, incitar mais violência não pode ser subestimado. Não é a primeira vez que o Deputado tem conduta incompatível com o decoro parlamentar. E esta Casa (ALRN) não pode deixar de tomar providências. Ele e os que destilam ódio não nos intimidam. Seguirei firme defendendo as ideias de igualdade. Aqui não tem arrego!”, disse ela.

O Presidente se reunirá com a Mesa Diretora para tomar medidas cabíveis. Ainda no mês passado a deputada Isolda apresentou à Mesa requerimento para que as condutas do deputado sejam apuradas e punidas na forma do regimento, que neste caso é com a perda do mandato.