Odonto Hapvida: dentistas da rede credenciada têm acesso a clube de descontos de até 70%

Hapvida Clube de vantagens proporciona benefícios a clientes, colaboradores e rede credenciada é a mais nova a ser contemplada. Entre os segmentos estão: farmácias, restaurantes, academias, perfumaria e cinema. Além disso, alguns serviços de capacitação online podem ser acessados de maneira completamente gratuita. Para garantir os benefícios não é necessário um cadastro novo. Cada profissional pode entrar no clube pelo endereço da web: clube.hapvida.com.br com as mesmas credenciais utilizadas no App do dentista.