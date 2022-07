Mossoró possui o único hospital com UTI veterinária da região

Quem cria animais sabe bem que há tempos eles deixaram de ser apenas pets e passaram a fazer parte, efetivamente, como membros da família.

Com esse convívio constante e tão próximo com humanos, existe uma preocupação maior em manter a saúde deles em dia. Diante disso, as clínicas veterinárias estão cada vez mais buscando tratamentos especializados, voltados para a saúde animal.

Buscando conhecer mais sobre o assunto, a reportagem do MOSSORÓ HOJE foi conhecer o Hospital Veterinário Quatro Patas, localizado na rua João da Escóssia, no bairro Nova Betânia.

Assim como os humanos, os animais não têm hora para adoecer, por isso a clínica funciona 24 horas, facilitando o atendimento dos bichinhos.

A Quatro Patas possui uma estrutura completa para atender cães e gatos, inclusive, com consultórios e salas de espera separados para as duas espécies, evitando, assim, o estresse dos animais.

A clínica ainda dispõe de salas de isolamento, para casos de doenças contagiosas, enfermaria, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico, salas para exames de raio-x e de imagem, podendo ser realizados no local exames de Ultrassom Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Videolaringoscopia, Video Vaginoscopia, Holter e muito mais.

Além disso, o Quatro Patas é o único Hospital Veterinário da região a possuir uma UTI veterinária e o único da cidade a realizar cirurgia torácica.

O médico veterinário Saul Cortez, proprietário do hospital, explica que possuir esses procedimentos ao alcance dos clientes da cidade é muito importante, visto que, dependendo da gravidade, às vezes não há tempo para realizar a transferência para mais longe.

"Esses dias recebemos aqui um animal com um ferimento grave. Ele teve uma perfuração no tórax, lesionou o pulmão, perfuração no fígado e o diafragma, além de uma laceração em uma costela, que precisou ser reconstruída. Então ele chegou aqui perdendo muito sangue e precisou de um atendimento imediato”, conta

O veterinário explica, ainda, a importância de ter um laboratório de análises clínicas no local, para agilizar o diagnóstico de doenças.

“Esse animal em questão passou por exames de imagem, realizou hemograma e exames bioquímicos que ajudaram a identificar rapidamente a alteração no fígado e nos ajudou a tomar decisões rápidas para salvar a vida dele. Você imagine se esses exames fossem colhidos e enviados para outro local, tivéssemos que esperar dias para que os resultados chegassem, com certeza o animal não teria sobrevivido”, explica.

O Hospital Quatro Patas possui uma equipe composta por 12 veterinários, especializados em diversas áreas, realizando mais de 2 mil atendimentos, que vão desde aplicação de vacinas a cirurgias mais complexas, por mês.

A unidade ainda disponibiliza um plano de saúde pet, por meio do qual os tutores conseguem descontos e benefícios nos atendimentos e procedimentos no hospital.

Um cuidado especial para com aqueles que nos recebem todos os dias com um amor que nunca tem fim.